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巴西記者報導3死車禍　千萬網紅歌手「亂入跳舞」被罵爆

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲巴西知名歌手兼千萬網紅「MC Livinho」被拍到亂入新聞鏡頭跳舞。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西里約熱內盧21日發生重大車禍，載著美式足球隊隊員的巴士在公路上翻覆，造成3名球員身亡。但就在電視台記者進行新聞連線報導時，知名歌手兼千萬網紅「MC Livinho」卻被拍到亂入鏡頭跳舞，引爆不滿聲浪。

每日郵報報導，這起車禍發生在里約熱內盧南郊皮拉伊（Pirai）地區，巴士當時載著43名乘客以及2名司機，在危險路段發生翻覆事故，大巴整輛側翻，釀成3死12傷，3名死者均是球員。經初步調查，2名司機均未酒駕，正持續釐清事故發生原因。

然而當媒體記者趕到現場進行新聞報導時，巴西知名歌手兼千萬網紅「MC Livinho」卻突然亂入鏡頭，朝鏡頭笑著揮手，儘管當時攝影機後方的工作人員示意他停下來，但他只是兩手一攤，接著在記者後方跳舞。

畫面曝光之後，大批網友抨擊MC Livinho的行為，「在大家這麼悲傷的時候，你在跳舞？是不惜一切想紅嗎」、「為了名氣，真是無知」。

對於外界的批評，MC Livinho事後發布一段道歉影片，宣稱當時並不清楚有死亡車禍發生，只知道當時一行人被困在車陣中。

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