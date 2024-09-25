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社區大廳見識「竹科太太」炫耀嘴臉！工程師傻了：散發裝B感

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多竹科工程師年薪破百萬，生活不愁吃穿，令人好奇妻子條件與婚後生活。就有網友表示，上周假日在社區大廳吹冷氣耍廢，突然聽到身後有女子喋喋不休，炫耀先生在竹科上班、年薪五六百萬，兒子考上竹中但沒去讀等等。他不禁傻眼，第一次見識到竹科太太的嘴臉，「整個人散發出一種裝B感」，引發話題。

一名男網友在Dcard的科技業板發文「第一次見識到竹科太太的嘴臉」，他當時在社區大廳吹冷氣耍廢，突然就聽到一段「以為只有在網路上才會看到的話」，內容是「我們都很忙啦！我先生在竹科上班，年薪五六百萬」、「我兒子考上竹中只是沒有去讀」、「真的不是在跟你們計較那個錢，我們也不是拿不出來」，但都沒有提過自己。

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原PO忍不住好奇回頭一看，發現是一位中年女子，一直喋喋不休地講自己的，旁邊還放了一個精品包，整個人散發出一種「裝B感」。他聽朋友轉述還得知，女子一度在大廳暴怒，大聲吼人吼了好幾分鐘，從頭到尾都是高高在上的嘴臉，令他超傻眼，「還是第一次知道竹科太太瘋起來給人的感覺，真的跟+9沒兩樣= =」。

他也指出這是真實經歷，「不是創啦！創的話我每年考績拿I-」，沒目睹之前，很難相信有這種人。貼文一出，就有人也直嘆，「最得意的就是嫁到會賺錢的老公」、「這種人我覺得蠻可憐的，一直活在嗔怒與虛榮的苦難之中」、「咖啡廳遇過，原本以為竹科太太都是網美，沒想到是互相比較的阿姨」、「好討厭愛慕虛榮嘴砲仔。」

有網友則是強調，「請註明竹科無業太太。部分嫁給竹科工程師的女性，不論有無生小孩，也還有在職場」、「不管什麼群體，什麼樣的人都有。有的女生老公是工程師，自己一樣充實工作的獨立老婆，這類老婆通常不會自稱竹科太太，也不會那麼閒，到處發神經」、「我先生是工程師，我自己也有工作，從來不會自稱竹科太太，也沒加入過任何群組。只能說，不管什麼行業、什麼身分，就是有這種老鼠屎在扯後腿。」

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