「充電疑爆災情！」果粉更新iOS 18崩潰　網傻：太誇張了

▲iPhone16開賣，iOS 18也開放下載中。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iOS 18大更新，有果粉抱怨「相簿根本災難，字體硬要粗體字，我超後悔！」如今還疑似出現災情，兩名網友不約而同求問，自從更新到iOS 18後，手機電池無法在同時間充飽，「同樣6點起床，電量卻只有60多%」，但之前是能充到100%的。

一名網友在PTT「iOS板」表示，習慣晚上睡前幫手機充電，11點半到插上電源線後，早上6點起床就會充飽，連續半年都是這種模式。

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豈料自從更新iOS 18系統後，原PO發現已有兩天沒自動充飽，同樣6點起床，電量卻只有60多%，只好去公司再繼續充電。對此，原PO無奈求助「是要關掉最佳化電池的功能嗎？」

無獨有偶，另一名果粉也發文哀號，他的iPhone 14 Pro有開最佳化電池充電，之前都能睡醒充到100%，但清晨5點充到80%後，「會反覆出現『登』的聲音」，就是剛把充電線插上手機後的聲音，「是更新iOS 18後的關係？還是手機本身出現了問題？」

底下網友熱議，「太誇張了吧，iOS發生什麼事」、「我是鎖死在80%，感覺像在充電車了」、「好誇張，蘋果到底怎麼了」、「+1，可能iOS 18暫停在充電上限的充電策略有缺失」、「我之前這樣，換個充電頭就好了」、「就蘋果最佳化充電功能啊，依據使用習慣強制不充飽，搜尋一堆文章，對於使用頻率不一的人很困擾」。