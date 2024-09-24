換iPhone電池好貴！快設定iOS 18「2大新功能」　助健康度延長

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果iOS 18在日前上線，新增許多新功能，但不少果粉每次要更新時，難免擔心新版本是否會影響電池續航力。不過，這次iOS 18新增了兩項與電池相關的功能，包括「充電最佳化」、「慢速充電」，反而幫助用戶延長iPhone的電池壽命。

過去，iPhone在充電最佳化的設定中，僅提供 80% 的電量上限選項。不過，若是已經更新到iOS 18，應該會多出三個新選項，包括85%、90% 和 95%，這可以限制iPhone的最大充電量，當電量到達設定數值，便會停止充電，降低電池健康度的衰減速度。

用戶可以至「設定」中找到「電池」選單，點進「充電最佳化」，根據自身充電習慣設定合適的上限比例。像是平常若總是插著充電線用手機，就可以把數值設定在80%或85%；若充電間隔較長，則可選擇90%或95%。如果是拿iPhone 15或16的用戶，系統會根據用戶使用習慣，自動推薦最佳數值。

此外，iOS 18在電池介面中，還新增「慢速充電」提示功能，系統會以曲線圖呈現iPhone電量變化，若偵測到充電速度異常緩慢，手機就會彈出「慢速充電」的提醒，讓用戶及時檢查充電器或充電線有否有的狀況，避免充電不良影響電池壽命。