蘋果官網「超強1規格」突刪掉了　果粉傻：出很大的包欸

▲原本官網相機有主打「抗反射鏡頭鍍膜」。（圖／翻攝PTT）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 16才剛上市，有果粉想在官網買「Beats iPhone 16 MagSafe保護殼」，結果無預警停售，而又有網友發現，官網悄悄把相機技術規格中的「鏡頭有加入抗反射鍍膜」刪掉，引發眾多網友質疑，「這超嚴重欸...廣告不實會被告爛吧」、「怎麼可能是忘記鍍，那是出很大的包欸！」

一名網友在PTT「iOS板」表示，有看過蘋果發表會直播，或是追YT懶人包的人，應該都知道官方這次有提到「鏡頭有加入抗反射鍍膜」，結果Threads平台網友發現官網悄悄把這個選項刪掉了，「只剩Apple Store裡面的機種比較還看得到。」

原PO進一步查Reddit論壇討論，一名韓國YT直接去問客服，「客服似乎也只是各種鬼打牆」，對此原PO求解，「所以是忘了鍍膜，還是沒效果乾脆當作沒有？」

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底下網友紛紛狂批，「介於有跟沒有之間」、「可能真的忘記鍍上去了吧，難怪都沒差」、「怎麼可能是忘記鍍，那是出很大的包欸」、「消失的鍍膜」、「這樣要先退貨了嗎」、「這超嚴重欸...廣告不實會被告爛吧」、「半年後改版」、「還可以這樣喔？ 騙人買手機」、「 手機照賣一堆人買」、「看來又多了一個不買16的理由了」。

也有網友直呼，「不小心把i17的規格寫出來了，對吧！」「iPhone 17應該才會修正鍍膜」、「好，等i17」、「這個故事告訴我們17可以買」。

實際上，蘋果在宣傳新一代iPad Air的M2晶片時，也曾表示擁有10核心GPU，事後竟悄悄降級，變成9核心GPU，因此並非首次發生「縮水」類似事件。

蘋果新機發表會上，號稱「鏡頭有加入抗反射鍍膜」後，可有效減少拍攝時的鬼影和耀光，還能提升夜間拍攝的清晰度。如今查看iPhone16、Pro與Pro Max相機規格比較頁面時，確實「抗反射鏡頭鍍膜」已經不見，截至出稿前，蘋果尚未針對iPhone 16系列的「抗反射鏡頭鍍膜」規格變動做出說明。

▼同個頁面，但「抗反射鏡頭鍍膜」已被刪除。（圖／翻攝Apple官網）

