故意輾壞手機！她驚「友人每年換新iPhone」　果粉轟：好扯

▲iPhone16開賣。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都希望以最少的錢，換到最新的iPhone，像是續約、舊機換新機等方法。而一名女網友透露，友人每年拿新款iPhone，背後原因讓人傻眼了，「新手機出之前把手機輾到無法修復」，申請保險理賠後，再把手機拿去賣掉換新機。文章引發網友搖頭嘆，「保險費為什麼會越來越貴，就是這種人害的！」

一名女網友「umiii_0117」在Threads表示，認識一位友人每年都換新iPhone，前天聊到此話題時，對方才透露背後原因，買新機都會搭配保險，「新手機出之前把手機輾到無法修復，去跟保險請一支新手機。」

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原PO訝異直呼，友人拿到新手機後，就會上網出售，因此當然每年都能爽換新機。

底下網友紛紛無法苟同這個做法，「好扯」、「這樣一年一次保險公司不會發現嗎」、「這叫詐保，是違法的」、「所以保險費為什麼會越來越貴，就是這種人害的」、「有比較划算嗎？保險錢+舊一代掉價殘值，差不多跟你直接賣換貼錢一樣傻了吧」、「遠離做事沒有道德底線的人」、「標準詐欺，跟各位痛恨的詐騙集團是同一類，沒被抓不代表可以做」。但原PO直言「有點偷吃步的感覺。」

有過來人分享，真的不小心把手機輾爆，「前面手機本身有問題換過，反正換了兩次還三次，然後下一次就不給我保」；「這是我5年前在用的手法，現在比較不可行是因為iPhone跌價蠻嚴重的（相對安卓是保值，手機保險太貴了成本要算）」、「我上次看朋友也是類似這樣操作，可以用貼個1萬1萬多就可以換新機，另類省錢這樣」。

本文獲原PO授權