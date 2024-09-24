時空旅人？83年前男童「抱iPad」排隊　古怪照片瘋傳

▲1941年的芝加哥南區，一群孩子排隊進場看電影，最右邊男童手上卻抱著奇怪的東西。（圖／翻攝loc.gov，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國一張83年前的黑白照片引發熱議，只見一群孩童與青少年，正在電影院外面排隊入場，照片最右邊的非裔男童，手上抱著某種東西，仔細一看，竟然像極了蘋果iPad。

畫面中，芝加哥南區（South Side）的孩童與青少年紛紛穿戴帽子、西裝、套裝或洋裝，打扮相當正式。一些人四處張望，一些人正在看牆上海報，隊伍最前方的男童手上，卻拿著神似iPad的東西。

根據美國國會圖書館（Library of Congress）資訊，這張照片是攝影師羅斯坎（Edwin Rosskam）在1941年4月復活節假期的周日拍攝。而第一代蘋果iPad直到69年之後、也就是2010年才發布。

這張照片在網路論壇Reddit引發鄉民熱議，許多人懷疑這可能是「時空旅人」的證據，但另一些人認為，所謂的「iPad」只不過是《聖經》，加上孩子們都穿著「星期天上教堂的最好衣服」，更令人相信他們剛剛結束教堂活動，相約過來看電影。

一些鄉民提出不同觀點，認為那或許是皮革裝訂的日記、筆記甚至一本書。另一些人則指出，品牌標誌根本不同，「不論那是什麼，那個標誌都不是蘋果。」