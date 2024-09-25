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因應李四川選2026？第三副市長督導這3類　秦慧珠：張溫德不具此專業

▲▼台北市議員秦慧珠出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員秦慧珠。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府25日宣布由副秘書長張溫德升任副市長，國民黨台北市議員秦慧珠表示，能理解市府於開議前一週任命張溫德為副市長，但此次人事都是府內調升，一是人事穩定，另一方面顯示台北市長蔣萬安似乎找不到好的外部人才，且張溫德與副市長李四川經歷重疊，原本第三副市長應督導警政衛生、環保、財政建設部門，張顯然不具備此專業。

針對第三副市長人選，秦慧珠25日於台北市議會受訪表示，議會將於10月2日開議，將是府會對立且有很多事的會期，一方面是調查市府「3大案（前台北市長柯文哲任內的京華城、北士科、台智光案）」接近尾聲，二方面是因有2位涉案議員，且市府十幾位公務員被以證人或其他身份接受檢廉調查，究竟最能全身而退或被起訴，對市府、議會來說都是多事之秋。

秦慧珠提及，台北市2024年8月底人口數掉到250萬2093人，9月底可能跌出250萬就不能再找第三位市長，因此今天匆忙任命，第一是張溫德將面對開議後的3大案調查報告，且有2案與土地開發、都市規劃有關，而台智光案也是由張溫德做彙整，「所以張溫德被提升為副市長，我想有他這個專業背景的一個需要。」

秦慧珠指出，在很多問題有待處理，以及人口數下降，再不任命第三位副市長恐怕就來不及的情況下，市府於開議前一週任命張溫德為副市長，「我覺得是可以理解的。」

▲▼台北市新任副市長張溫德、發言人殷瑋。（圖／台北市府提供）

▲台北市新任副市長張溫德。（圖／台北市府提供）

秦慧珠認為，此次任命都是府內調升，例如副祕書長擔任副市長、研考會主委擔任副祕書長、研考會副主委擔任主委，這有2個意義，第一是人事穩定，讓已在市府工作又了解市政、跟議會有所互動的人來升任，但第二是顯示出「蔣萬安似乎從外部找不到好的人才」，在此情況之下對於新人事任命，一方面給予期待，二方面也要看是否符合目前的需要。

秦慧珠分析，張溫德是學都市規劃，跟李四川的專業或過去工作經歷重疊，本來第三副市長應該是督導警政衛生、環保，以及財政建設這幾個部門，「張溫德顯然不具備有這方面的專業，他的專業還是在工務及都市規劃。」

秦慧珠說，但這是否顯示出，市府希望加強未來2年都市計畫、社宅、土地開發，同時及早因應若國民黨徵調目前民調最高的李四川去選新北市長時，有一個可以頂住工務都市系統的大將，以免李四川參選後，只剩1年任期的蔣市府恐找不到專業副市長。

被問到會不會覺得張溫德是「北士科案」跟「京華城案」的救火隊？秦慧珠回應，張溫德當然要去把爛攤子收尾，現在議會京華城跟北士科的調查報告已經出爐，雖然要經過大會通過才能正式定案，但台北市光這2案就有十幾位公務員被檢調調查，市府也有將部分人調職處理，倘若未來檢調偵查起訴，可能會有更多善後工作需要李四川跟張溫德處理。

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