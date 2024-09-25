快訊／開獎了！統一發票7、8月中獎號碼出爐

▲113年7-8月發票開獎號碼。（圖／社群中心）

記者陳香菱／綜合報導

財神爺我不想努力了！今年7、8月統一發票在本周三（25日）開出新一期獎號，本期千萬特別獎號碼是38039158，大家有沒有被財神爺眷顧呢，趕快去對獎吧！

根據財政部表示，上一期還有19張百萬以上的大獎未領，包含1000萬元特別獎5張；200萬元8張；100萬元雲端發票專屬獎6張，其中有8張消費金額在百元之內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有2張未領的千萬特別獎，是在雙北開出，一張為新北市中和區星巴克花209元買飲品取得、另一張則是在台北市松山區安麗日用品花4860元買物品中獎。

財政部提醒，5、6月的中獎者應於領獎期限（113年11月5日）內領獎，也鼓勵民眾多多使用雲端發票，進而達到節約資源與環保的目標，還有機會得到雲端專屬獎。

▲113年7-8月發票開獎。（示意圖／記者陳香菱攝）

1000萬元特別獎號碼「86396830」：未領5張

1、安麗日用品｜台北市松山區敦化北路168號11樓

▸物品，4860元

2、STARBUCKS COFFEE｜新北市中和區和平街1號、1-1號、1、2樓

▸飲品等，共209元

3、中華電信｜台中市西區市府路37號

▸行動月租費，588元

4、全家Family Mart｜彰化縣福興鄉彰水路 50、52號1樓

▸飲品21元

5、興鴻生鮮超市賣場｜台中市大甲區中山路 2段202號

▸物品等，共169元

▲買飲料就中1000萬大獎。（示意圖／記者蕭筠攝）

200萬元獎號「53267964」：未領8張

1、App Store｜台北市信義區

▸應用程式，820元

2、7-ELEVEN｜新北市新莊區龍安路256號1樓

▸飲品，92元

3、OK mart｜苗栗縣竹南鎮大營路 211-1號

▸飲品等，共65元

4、MACU麻古茶坊｜台南市東區東門路 2段125號1樓

▸飲品，30元

5、McDonald's｜澎湖縣馬公市光明路 30號1至2樓

▸飲品等，共93元

6、鮮茶道｜屏東縣內埔鄉昭勝路 137號

▸飲品，151元

7、7-11｜高雄市楠梓區軍校路 658號1樓

▸菸品，220元

8、7-11｜高雄市鳥松區大仁北路 2號1樓

▸食品，35元

100萬元雲端發票專屬獎：未領6張

1、App Store｜台北市信義區

▸應用程式，170元

2、遠傳電信｜台北市內湖區瑞光路468號5樓

▸電信費，499元

3、OK mart｜桃園市楊梅區南高山頂10-1號

▸飲品，103元

4、Hi-Life萊爾富｜新北市三重區龍門路176號1樓

▸食品等，共133元

5、台電｜台中市中區自由路2段86號

▸電費，113元

6、Hi-Life萊爾富｜高雄市鳳山區維武路1號

▸食品等，共95元

特別提醒：5、6月發票的兌領期限只到11月5日喔！

幸運兒趕快把握時間領獎，不要和財神爺擦肩而過。