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情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋洗版

店員疏失「只刷發票載具」！情侶爽吃霸王餐還中獎狂炫耀

▲吃霸王餐還PO網炫耀中獎（圖／翻攝自Dcard）

文／CTWANT

現在人做壞事怕沒人知道？有網友在網上爆料，他表示有對情侶到知名串燒店用餐，結帳時僅讓店員刷了發票載具，但沒付到錢，而事後該張發票又中了500元，讓該情侶吃了霸王餐又中發票，並且還PO網炫耀，讓他替當天認賠店員抱不平，並詢問網友，若認賠店員發現此消息「還可以要求付款嗎？」。

有網友近日在Dcard以「吃霸王餐發票中獎還敢發出來」為題貼出1張雲端發票APP的中獎截圖，只見當事人在截圖上寫著「我們謝謝品都（知名串燒店），印象深刻店員以為我用全支付付款碼，結果我只是給他刷載具，然後沒跟我收錢，所以我跟男朋友那天吃了免費烤串，還零成本中了500元。」

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對此，原PO也表示，當事人當下沒付到錢，竟然沒有提醒店員，反而公然吃霸王餐，且中了500元發票後，還大剌剌地在網路上炫耀，讓他直呼店員真的好可憐，「雖然店員沒有檢查的確不妥，但我想知道，店員看到截圖的話，還可以要求付款嗎？」

貼文曝光後也引發網友熱議，「應該不能要求付款，發票都開獎了，感覺過很久了，店員只能認賠，是他沒確認在先。不過這種人是真的滿不要臉的，都吃霸王餐了，發票中獎還發出來就是欠人罵，是我的話就默默藏在心裡」、「做破事還敢發在網上 ，真的討罵」、「沒付錢還敢說，不是店員忘了收就不用給吧」、「以前的人做壞事怕人知道，現在人做壞事怕沒人知道」、「這種的是不是去國稅局檢舉，他中獎的發票就不能領了」、「重點不是發在網路上而是吃霸王餐吧」、「希望以後他做生意或買賣，都遇到跟他一樣的客人」、「他以後報應不止900塊。」

不過，也有網友質疑「沒扣款哪來的發票」，而其他網友則表示，該串燒店是「先刷載具再自行刷旁邊的付款碼，付款不是店家掃客人」，所以確實是店員的疏失，「店員沒檢查清楚有錯在先，只能認賠，但也不排除是新手或是不了解流程。」

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