繳電費發票中1000！租屋族納悶「獎金算房東的？」財政部給解答

▲發票中獎對許多人來說是不可多得的小確幸。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

113年7-8月統一發票已在9月25日開獎，不少民眾都積極對獎，就盼能中個大獎。不過，有租屋族也好奇，他繳納的租屋處電費發票中獎1000元，這筆獎金應該要算他的還是房東的？話題一出，引發不少網友爭論。對此，財政部也給出了出正確解答。

一名網友在PTT發文表示，他發現自己繳納的租屋處電費發票中獎1000元，由於承租、用電、出錢的都是他，但房子是房東的，而且房東應該也知道電費發票中獎了，因此也讓他不禁好奇，「那這張發票中的金額是算我的還是房東的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友好奇，租屋繳電費發票中獎，「獎金究竟歸誰？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友認為「登記人是誰就誰的」、「電費單名字是他，應該就算他的」、「電費單上寫的是房東名字，當然是房東」、「當然是房東，你只是付錢的而已」，不過也有人指出，「誰繳的費用就誰領啊」、「你的啊…繳錢的人才有發票」、「你消費的啊他不會有收據」、「你繳錢你的呀」。

事實上，財政部賦稅署早在2015年就給出過明確的答案。根據賦稅署的說明，公用事業用戶對中獎項，是憑繳費後取得的載具憑證或電子發票證明聯兌獎。這種兌獎方式，是由持有繳費通知單或已繳費憑證的使用人，取得中獎電子發票證明聯後，再進行後續的兌獎，與該繳費通知單或已繳費憑證所登錄的用戶名稱並無關聯。

換句話說，發票中獎權益的歸屬並非根據登錄的用戶名稱，而是實際繳費人才能享有兌獎與領獎的權利。因此，對於租屋繳電費的發票中獎，獎金應屬於實際繳費的租客，而非房東。