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西螺服務區開出200萬發票！花36元買茶葉蛋就中獎

▲▼西螺服務站。（圖／翻攝自Google Maps）

▲西螺服務站新東陽門市開出200萬大獎，消費者只花36元買茶葉蛋就中。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林育綾／綜合報導

113年7到8月統一發票已在9月25日開獎，各大超商、超市也紛紛發布財神降臨喜訊，開出千萬、百萬大獎。今（26）日新東陽西螺服務區也分享，這期幸運開出200萬元發票特獎，消費者只花36元買茶葉蛋，就幸運抱走200萬，提醒期間有到門市消費的民眾別忘了對發票，或許被幸運之神眷顧的就是你。

▲▼113年7-8月統一發票。（圖／記者林育綾攝）

▲113年7-8月統一發票開獎，各大通路紛紛傳來開出大獎喜訊，消費者別忘了對獎。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，7-ELEVEN在昨日公布，這期一共開出10組發票大獎，包括4張1千萬特別獎、2張200萬特獎、4張雲端發票專屬獎100萬，其中超級幸運兒只花35元買統一麵包，就中了千萬。

而全家也開出10組大獎，其中7位消費者只花百元以內，就幸運中獎，像是1千萬特別獎開在「台中金南屯店」，消費者只花35元買OREO餅乾就中大獎。特獎200萬元則是開在全家APP「隨買跨店取」，購買香草卡士達泡芙甜點，只花費57元就中。

全聯在本期開出1張1000萬特別獎、1張200萬特獎，特別獎開在嘉義朴子「嘉朴門市」，消費者花339元買啤酒、蛋糕、豆漿、零食等商品，就幸運中獎。特獎200萬開出門市在「台中清水五權」，幸運兒花費353元，購買蛋捲、沙琪瑪等零食，就獲得特獎。

▼113年7到8月統一發票開獎號碼。

▲7-8月發票。

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