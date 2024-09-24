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高雄又有新航線！明年1月「直飛清邁」　日本仙台也有望開航

▲泰獅航台北-曼谷航線促銷　單程未稅1,450元起▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）

▲泰獅航。（圖／七逗旅遊網提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄又有新航線！全新外籍航空公司泰國獅航，預計明年1/21開航沖繩、曼谷（DMK）、1/25開航泰國清邁，未來該航線，還有機會延伸到日本。立委許智傑表示，會優先爭取飛往日本東北第一大城-仙台，提供民眾更多選擇。

全新外籍航空公司泰國獅航，預計明年1/21開航沖繩、曼谷（DMK）、1/25開航泰國清邁，未來該航線，還有機會延伸到日本。許智傑強調，這是市長陳其邁、觀光局高閔琳局長不斷招商，以及交通部民航局積極爭取的成果；他也感謝業者看好高雄市場，持續布局高雄航點。

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未來該清邁航線，還有機會延伸到日本，會優先爭取飛往日本東北第一大城-仙台。不過，許智傑說，目前日本仙台有加油及地勤不足的問題須要克服，預計明年下半年，有機會直飛高雄，屆時將再多一個日本航點。

▲▼ 全新外籍航空公司泰國獅航，預計明年1/21開航沖繩、曼谷（DMK）、1/25開航泰國清邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲許智傑透露泰國獅航，未來開航規劃。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前台、泰兩國免簽互惠，南部民眾屆時前往泰國會更方便，尤其清邁是泰國北部經濟文化的中心，以許多蘭納特色美食聞名；有別於曼谷的快步調，清邁相當適合民眾度假放鬆。

未來高雄去泰國，還可以規劃開口式旅遊，不用再走回頭路，一路從清邁玩到曼谷，享受泰北到泰中，不同的人文風情、在地美食、迷人景緻。相信未來高雄-清邁航線，會相當有競爭力。 　　

目前高雄直飛東南亞（10個）及日韓（7個）航點越來越多，已經接近疫情前的數量，還增加許多新的航點，未來南台灣民眾前往亞洲主要城市更方便，加上高雄市府持續招商全球，可望吸引更多跨國公司投資高雄。

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