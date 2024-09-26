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2024縣市競爭力評比「高雄創歷年最佳成績」　陳其邁：目標是第一

▲▼《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」，基隆墊底。（圖／《遠見》提供）

▲《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」。（圖／《遠見》提供）

記者賴文萱／高雄報導

《遠見雜誌》2024年「縣市總體暨永續競爭力調查」今（26日）出爐，台北市四度蟬聯總榜全台冠軍，其中，高雄市在這次調查中排名獲得全台第三名、六都第二名，成績飆升成為大黑馬。高雄市長陳其邁表示，會持續讓高雄成為一個宜居的城市，雖然這次是歷年來最好的成績，但是第1名才是我們的目標。

▲▼《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」。（圖／《遠見》提供）

▲《遠見》「2024縣市總體暨永續競爭力調查」。（圖／《遠見》提供）

在2024年〈縣市總體暨永續競爭力〉榜單中，台北市第4度衛冕總榜冠軍，並在12面向分榜中，拿下「社會永續」「經濟與就業」「教育與文化」全台第一，「公共安全與消防」「醫療衛生」六都第一；相較2023年，「公共安全與消防」為六都進步最多。合計7項冠軍。

▲▼高雄,商辦,高雄85大樓,高雄市新興區,房地產,財經,房價,經濟,景氣,觀光,六都,投資,打狗,港都。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市這次在總榜摘下第3名、六都第2名，與2020年相比，大幅進步13名。（圖／記者李毓康攝）

高雄市這次在總榜摘下第3名、六都第2名，與2020年相比，大幅進步13名，不僅是全台總成績4年進步最多，在「地方財政」亦是全台第一且是全台進步最多，而「社會永續」「治理永續」都是六都最佳進步獎。

陳其邁表示，這次跟5月的滿意度調查比較不一樣的地方，是公布的都是所謂的硬指標，總共在116項裡面的各項，包括各種的政府的績效，或者是在環境的永續，以及財政的努力，還有包括一些文教、醫療照顧等等各方面的這些具體數字的比較。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁表示，會持續努力讓高雄成為一個宜居的城市。（資料照／記者賴文萱攝）

陳其邁說，這4年來，高雄市可以說是在市民大家共同的努力下進步非常多，尤其在財政的努力，累積到這個月，已經償還177億的債務，其中當然也包括發行綠債，以及用較低利率的公債來替換原來的銀行貸款。再加上促參的成績在今年上半年非常的亮眼，總共有303億促參的成績也是全國第一名。

陳其邁強調，還是會持續地努力，在高雄公共服務資本的投資，都希望能夠讓高雄持續地成為一個宜居的城市，「當然在六都裡面我們是排第2、全國排第3，這也是歷年來最好的成績，但是我想第1名才是我們的目標。」

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