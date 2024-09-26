黃珊珊引錯法條遭打臉？　民眾黨批簡舒培誤導視聽：沒好好看記者會

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，民眾黨立委黃珊珊日前召開記者會談京華城案，但民進黨台北市議員簡舒培26日PO出與都發局索資回應，批評黃護航京華城引錯法條，被北市府打臉。民眾黨發言人吳怡萱反嗆，當天分明就說明京華城是以《都市計畫法》第24條自提申請，簡卻故意誤導視聽。

針對簡舒培以都發局的索資回覆批評黃珊珊被北市府打臉，吳怡萱26日下午反批，簡舒培真是不認真，沒有好好看民眾黨9月19日的記者會，要回去多做功課，就會知道自己錯的有多離譜。

吳怡萱提及，民眾黨於9月19日召開的記者會中，分明就提及「依照《都市計畫法》24條規定，人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應將案件送交公開展覽與都委會審議，市府最高首長亦無權刪改。」此有直播、簡報與新聞稿佐證，以此來說明京華城也是以《都市計畫法》第24條自提申請，台北市政府於法有據。

吳怡萱指出，簡舒培故意誤導視聽，還以為索資回文撿到什麼寶，但台北市都發局回覆「京華城案係由土地權利關係人依都市計畫法24條規定提出申請」，正好符合當日民眾黨記者會內容，簡舒培過去不斷指控京華城是違法準用都更條例，直至今天才願意承認京華城是依照「都市計畫法第24條」，都發局回覆才是打臉一直在造謠的議員。

吳怡萱稱，至於簡舒培所提及的《台北市都市計畫施行自治條例》第25條，本來就是地方政府可在細部計畫視城市需求決定容積率，把兩者混為一談，只會凸顯議員的無知，遺憾的是造謠的議員永遠不會道歉。