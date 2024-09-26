批黃珊珊拿錯誤法條硬拗　簡舒培曝都發局回覆內容：北市府打爆臉

▲民進黨台北市議員簡舒培批評，黃珊珊拿錯誤法條硬拗，台北市政府啪啪打臉。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，民眾黨團結護航，並在各地舉辦活動抗議司法不公。民眾黨立委黃珊珊日前召開記者會談京華城案，但民進黨台北市議員簡舒培26日PO出與都發局索資回應，批評黃珊珊護航京華城引錯法條，被台北市政府打爆臉。

簡舒培26日於臉書發文表示，黃珊珊於記者會指出，依照《都市計畫法》24條規定，人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應將案件送交公開展覽與都委會審議；另外「非都更地區給容積獎勵，於法有據」是依據《台北市都市計畫施行自治條例》第25條，地方政府可在細部計畫視城市需求決定容積率，因此主張柯市府沒有違法。

簡舒培提及，自己將黃珊珊的主張詢問北市府，沒想到市府2句話就把民眾黨打到雙頰紅腫，索資回覆「查京華城案係由土地權利關係人依都市計畫法24條規定提出申請， 非依台北市都市計畫施行自治條例第25條規定辦理。」而京華城公展時的「法令依據」一欄，也清楚寫著「都市計畫法第24條」。

簡舒培批評，「黃珊珊繼續硬拗，只是證實柯文哲就是圖利京華城！」京華城以《都計法》24條來爭取容積獎勵，那是京華城的事，但為什麼京華城提了案，柯文哲就要積極交辦，讓京華城成為任內「唯一」由民間機關提送的都市計畫變更案且親自簽准決行，也是「唯一」由市府協助召開專家學者諮詢會議的都市計畫變更案？更乾脆讓京華城「準用都更」拿下20%的容積獎勵？

簡舒培說，現在出事了，黃珊珊開記者會引用《台北市都市計畫施行自治條例》第25條「都市計畫地區內，市政府認為土地有合理使用必要時，得擬定細部計畫規劃容積率」，一方面合理化柯文哲給京華城容獎，但另一面是提醒都發局及都委會委員，京華城違法准用「都更條例」取得20%容獎，是大家一起的責任，但黃珊珊這樣的做法引發台北市政府公務人員怒火，直接在回文上打臉黃珊珊。

最後，簡舒培強調，京華城遞案要容獎，柯文哲就「嗡嗡嗡」展現效率、大方送價值上百億的20%容獎，反觀民眾黨交際費3個月78萬卻被嫌吃太多，民眾黨現在硬辯亂拗兼不斷放火，難道是對「柯政」不滿的反撲嗎？