父掏1000萬棺材本！幫獨子買「台積電執行長」職位　遭女富商騙光

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名吳姓男子，在餐會認識一名自稱是日本富商家族的許姓女子，許女說可以安排他兒子到「台積電文教基金會」擔任執行長一職，但需要1000萬元進行運作，吳男給錢後，許女未履行約定還避不見面，才發現被騙，提告後高雄地院判決許女應還吳男1000萬元。

根據判決，吳姓男子在一場聚餐認識許姓女子，許女自稱是日本富商家族成員，並營造在國內具有深厚政商關係、財力雄厚等背景。許女知悉吳男希望旅居加拿大，從事藝術工作的獨子能返國陪伴，於是自2016年間起，向吳男謊稱可安排他兒子擔任台積電文教基金會執行長一職，但要500萬元進行運作，於是吳男2016年7月21日交500萬元給許女。

許女之後又說尚需500萬元，否則將前功盡棄，吳男2017年1月24日再次給了500萬元，合計共1000萬元。但許女遲遲未完成任務，更避不見面，吳男向台積電文教基金會查證，並無執行長更換一事，才知道受騙上當。

法院審酌，吳男基於自身經濟困難，自2019年向許女索討款項，但仍對於許女家庭動態有所了解，有相當互動情誼，非無中生有編纂事實，且許女以在海外工作發生狀況，而暫時無法返台但即將解決，及兩人間情誼要求吳男給予信任，可認對於吳男所述款項已有承認之意，判決許女應給付吳男1000萬元。可上訴。