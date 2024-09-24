快訊／超思蛋涉圖利詐欺　14路搜索3官員6業者

▲北檢偵辦超思進口雞蛋案，指揮調查局展開搜索約談。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦去年引發爭議的超思公司進口雞蛋案，經長時間調閱相關公文、會議及進出口單據，認為全案涉及公務員圖利，以及承攬業者詐欺等罪，24日由檢察官指揮調查局兵分14路展開搜索，搜索地點包括農業部、中央畜產會及超思、亮采2公司，據了解，遭約談對象包括陳姓、龔姓、吳姓3名公務員，以及秦姓等6名業者。

2023年初，台灣傳出雞蛋供需失調，引發蛋荒危機，農業部公布雞蛋專案進口方案，開放巴西等國的帶殼雞蛋進口，符合交貨能力的9家進口業者中，由超思有限公司雀屏中選。在野立委仍持續質疑政府獨厚由秦語喬1人經營、資本僅50萬元的超思公司，讓超思因進口蛋獲利3800萬元，陸續告發貪污、瀆職、偽造文書等多項罪名。

時任農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢先後因超思案請辭下台的同時，檢調已開始向有關部門調閱相關卷證，據了解，雖然初期調查過程不算順利，但專案小組仍努力取得相關產銷資料等文件進行分析，同時追查補助金流，其中有關核准超思案的轉折過程，缺乏部分文字記錄。

農業部2024年6月間說明，根據畜產會資料，2022年8月取得日本進口雞蛋輸入許可的業者是亮采公司，中央畜產會取得雞蛋後，9月亮采請畜產會付款給超思，畜產會檢視兩者委任關係後，因此在9月付款給超思。農業部強調，絕對不會為了專案進口雞蛋，涉入民間公司設立。

檢察官唐仲慶24日指揮調查局台北市調處，搜索涉案的超思、亮采2家公司，並到農業部搜索陳姓官員辦公位置，到畜產會搜索龔姓、吳姓職員座位等14個地點，並依涉嫌圖利、加重詐欺等罪嫌，約談9名官商到案。