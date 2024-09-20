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天降雕像「重擊頭部」！Prada女經理路過被砸死　男友目睹崩潰

▲▼ 。（圖／翻攝自X、臉書）

▲ 雅科尼斯被從天而降的雕像砸中頭部。（圖／翻攝自X、臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利那不勒斯發生一起意外，一尊小型雕像突然從建築物陽台上掉落，砸中下方一名年輕女遊客頭部，導致她傷重身亡，而她男友就在後方，全程目睹悲劇發生。

綜合《紐約郵報》等外媒，30歲死者雅科尼斯（Chiara Jaconis）來自北部城市帕多瓦，擔任時尚品牌Prada經理，為工作搬到巴黎，近日和29歲男友盧梭（Livio Rousseau）到那不勒斯旅遊，15日下午正準備前往機場時卻遭遇不測。

監視器畫面顯示，當時雅科尼斯背著背包，手上還拎著行李，後方的盧梭則是拖著行李箱，兩人在街上走走停停，即將走出鏡頭外時，雅科尼斯突然被上方掉落的物品砸中，一陣哐啷聲響後當場倒地。

盧梭見狀嚇得驚慌失措，跪在她身邊大喊她的名字，邊哭邊請求路人幫忙，但雅科尼斯頭部重傷，儘管送醫接受緊急手術，2天後仍宣告不治。根據LinkedIn資料，她生前在法國、摩納哥及比利時管理15家Prada門市，負責新品與市場調查。

警方調查發現，放置小型雕像的公寓住戶是一對夫婦，恐怕面臨過失殺人指控。他們育有2個孩子，目前不排除是孩子造成雕像掉落。

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