美廉航起飛傳「貨艙起火」！10分鐘內急降3萬英呎　130人驚魂

▲捷藍航空有班機發出貨艙起火冒煙警報，急降堪薩斯。（示意圖，非當事班機／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國廉航「捷藍航空」（JetBlue）一架班機21日驚傳，從紐約甘迺迪機場（JFK）起飛不久後，因發出貨艙冒煙警報而緊急降落在堪薩斯州一個小機場，所幸後續經檢查確認，應是電氣故障引起的誤報，機上130名旅客全數平安。

綜合外媒報導，當時載有130名旅客的捷藍航空JBU1189航班，正要從紐約甘迺迪機場飛往加州聖地牙哥機場（SAN），不料卻在起飛不久後傳出貨艙起火冒煙的警報，飛機緊急於10分鐘內下降至少31750英呎，最終降落在堪薩斯州的薩利納機場（Salina Regional Airport）。

機上乘客奧德爾（Seth Odell）表示，有些乘客聲稱當時也聽到了巨響，隨後機長就宣布冒煙警報，並緊急降落在堪薩斯州的小型機場之間，整個過程大約只有10分鐘，每個人當下都相當驚慌，甚至還有人開始哭泣，所幸機組人員非常優秀，迅速安撫了每位乘客，「當飛機成功著陸的瞬間，所有人都很高興」。

薩利納消防隊隊長赫爾佐格（Derrick Herzog）指出，當局獲報後緊急於當地時間傍晚6點20分左右抵達機場待命，10分鐘後見飛機成功降落，便立疏散所有乘客與機組人員，所幸沒有任何人員傷亡。經檢測，飛機沒有起火跡象，但駕駛艙內的指示燈不明原因亮起，研判是電氣故障，詳細原因仍待工程師進一步調查。

捷藍航空隨後也發表聲明，表示飛機安全著地，下降過程中沒有發生任何事故，也無人受傷。而捷藍航空也已從波士頓派出另一架飛機，接走滯留在薩利納機場的乘客，繼續他們的旅程。