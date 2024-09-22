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教女友開槍「下秒一槍斃了她」　美警崩潰：以為彈匣清空了

▲▼教女友開槍「下秒一槍斃了她」　美警崩潰：以為彈匣清空了。（圖／翻攝馬里昂郡警長辦公室）

▲雷斯利不慎射殺25歲女友。（圖／翻攝馬里昂郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州男警雷斯利（Leslie Boileau）正在教導女友如何開槍，卻不慎射殺女友，導致對方頭部中彈身亡。他被捕後供稱，當時忘記已經放入彈匣，才會釀成悲劇。

NBC等外媒報導，雷斯利與25歲女友波莉娜（Polina Wright）出門吃晚餐時，各自喝了3杯瑪格麗特雞尾酒。返家後，他剛好收到最近訂購的清槍工具，於是拿出一把AR步槍與一把9毫米手槍，開始清潔槍械，並且進行了「第一次空槍射擊」，也就是在無實彈的情況下射擊。

根據雷斯利說法，由於女友表示想要學習開槍，於是他進行了「第二次空槍射擊」，卻忘記剛才已把彈匣放入步槍，因此朝波琳娜方向開的那一槍，子彈直接射入對方額頭。

雷斯利撥打911通報，自己在家裡「意外射殺女友」。警方到場時發現，波琳娜頭部中彈身亡，手槍還放在大腿上，凶器步槍也在現場。現場證據可以證明，雷斯利「在示範使用步槍時，意外擊發了一枚上膛子彈，導致這起致命事件。」

雷斯利已經擔任警察8年，他當場落網並面臨過失殺人指控，目前被關押在馬里昂郡（Marion County）監獄，不得假釋。警長辦公室表示，事故發生後，雷斯利已經被立刻革職，本案凶器並非他的值勤用槍。

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