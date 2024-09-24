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轟「車輛停讓行人」不見成效！　李彥秀提「行人地獄」3E解方

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

2022年12月初CNN報導稱台灣為「行人地獄」，同年12月底，台中市發生一對母子遵守號誌過馬路卻被公車撞死的憾事，引爆輿論對台灣行人路權的討論，但日昨又發生東海女大生走斑馬線遭公車撞死意外，國民黨立委李彥秀24日表示，交通部力推的「車輛停讓行人」顯然不見成效，呼籲政府應更加重視行人路權問題，並加強落實改善交通的「3E計畫」，以提升交通安全環境。

李彥秀指出，2023年初，政府加速對行人交通安全政策的改革，同年5月展開「路口不停讓行人大執法」，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」4項違規行為開罰，6月全國交通新制上路，將不停讓行人、視障者、未停讓導致人受傷、重傷與死亡等的罰則調高。

李彥秀表示，歷年交通死亡事故總件數，台灣自2008年的3,474件逐年下降，至2017年達到最低點的2,697件，趨勢逐年下滑；但2017年後趨勢反轉，今年一至六月行人事故死亡183人，比去年同期增加10人，其中以「車輛未依規定暫停讓行人」釀39死占比最高，前晚又有東海女大生在斑馬線被公車撞死，交通部力推的車輛停讓行人顯然不見成效。

李彥秀提到，去年跨部會訂定短中長期「行人交通安全政策綱領」，提出四年（2024-2027年）400億元預算，期盼道路交通事故死亡人數2030年前降低30%目標，長期朝「零死亡願景」邁進。

李彥秀提醒政府，一、改善交通的3E計畫，必須包含執法(Enforcement)、教育(Education)和工程（Engineering）。3E必須同時俱進，才能提升交通安全環境，根據立法院法制局的研析成果指出，工程面又是最常忽略的面向。工程設計不能過於「單一導向」，協助縣市政府規劃最適宜的道路工程設計，是當務之急；二、針對A1（死亡）、A2（受傷）事故列入優先改善，分析也發現，左轉穿越側撞最嚴重，因為車輛左轉時為了搶快，A柱（汽車擋風玻璃和左、右車門之間的立柱）、B柱（前後車門之間的立柱）遮擋視線，車速過快，而導致憾事發生，政府不缺數據與分析，關鍵在如何結合交通改善3E計畫，真正落實行的安全。

三、台灣65歲以上人口占總人口數18%，但占交通死亡數的比率長年超過三分之一以上；若只看行人死亡部分，老人更占了三分之二，平均每年有將近300名65歲以上的高齡行人因交通事故死亡。她呼籲，面對即將到來的超高齡化社會，政府若再沒有作為，高齡交通事故恐怕只會有增無減。
 

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