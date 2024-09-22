志願役估流失11個聯兵營　藍委憂3危機：國軍放棄晉升也要離開

▲志願役創6年新低。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

我國明年國防預算再創新高，總體國防支出編列6,470億元，增加約400億元，但是志願役人數卻逐年降低，2025年志願役官士兵的「預算員額」僅160,749人，相較2024年「預算員額」大幅減少5,486人，減幅高達3.3%，創下2018年底以來的人數新低，更形同「蒸發11個聯兵營」。國民黨立委李彥秀今（22日）指出，從缺員全部集中在基層士官兵情況來看，未來恐將出現國軍訓練不足、人力不足、負擔過重等危機。

李彥秀說，令人擔心的是，此次缺員集中於士官、資深士兵，以及第一線作戰部隊，包括外島步兵、本島裝騎、裝甲、陸戰隊、艦艇等部隊，幾乎所有戰鬥部隊「編現比」都低於八成（國防部原本規定的「編現比」90%為標準）。這反應出幾個問題：首先是明年「預算員額」比今年減少3%，但明年度「戰鬥部隊增支志願役勤務加給」預算編列減幅高達9%，是整體「預算員額」的三倍，這表示，基層戰鬥部隊志願役士官兵正快速的流失，這個情況未來可能更為惡化。

李彥秀續指，明年減少的「預算員額」中，全部都是基層部隊士官、上等兵和一等兵，這也是基層部隊的骨幹，這顯示許多技術純熟、訓練精良的志願役士官與士兵，寧可放棄在軍中晉升也要離開部隊，其中的原因值得國防單位進一步研究改進。

李彥秀表示，第三，國軍陷入「訓練不足」，「役男入伍人數不如預期」以及「現役部隊核心志願役人力嚴重不足」等三大問題，特別是配合一年義務役與四月軍事訓練役，造成基層部隊負擔過重，原本期待強化訓練，反而變成志願役人員大量流失的主因。

最後，李彥秀說，拜登政府即將批准一項金額達約新台幣183億元的對台軍援，在感謝盟友對台灣國防的支持外，台灣也需要有足夠且訓練有素的戰鬥部隊，操作這些新擴編的武器裝備，恐怕是國防部必須面對的嚴肅問題。