行人地獄掰掰！優先改善全台8路段　內政部：經費由中央全額挹注

▲內政部部徽。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

實習記者石嘉豪／台北報導

為打造「以人為本」的街道環境，內政部彙整「全民參與街道改善平台」第一階段中的票選結果，計全國有8處為優先改善路段，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、嘉義市、宜蘭縣皆有路段上榜，內政部表示，改善經費將由中央「永續提升人行安全計畫」全額挹注，後續將由國土管理署於9月底前，邀集專家學者組成輔導團進行協助及落地執行，並適時邀請提案民眾討論。

內政部表示「全民參與街道改善平台」第一梯次民眾提案活動已於今年7月底結束，總計吸引了1萬2064件提案數，充分展現民眾對於改善人行環境的高度關切與積極參與。

內政部說明，經彙整民眾提案及票選結果，計有桃園市楊梅區中興路、台中市南屯區向上路一段、新北市淡水區學府路、台北市大安區安居街、新竹縣竹東鎮東寧路二段、宜蘭縣羅東鎮文林路、嘉義市東區蘭井街、新竹市香山區大庄路等8處入選為優先改善路段。

內政部強調，改善經費將由中央「永續提升人行安全計畫」全額挹注，後續將由國土管理署於9月底前，邀集專家學者組成輔導團進行協助及落地執行，並適時邀請提案民眾討論，共同建構人行環境示範區域，進而促進公共空間永續發展，共創以人為本街道環境。

此外，內政部指出，除了8處優先改善路段外，其餘獲得投票數達50票以上的提案路段，國土管理署將會函請地方政府評估案件可行性，如有需求可進一步申請經費補助，以提升街道環境安全及便利性。

「為使民眾充分掌握工程進度，計畫核定後的設計說明會、工程變更會勘等各執行階段，皆會通知提案民眾，讓民眾可充分參與工程各執行過程，以落實全民參與街道環境改善的政策目標。」

內政部進一步說明，「全民參與街道改善平台」是政府與民眾合作的重要管道，民眾可以提出符合在地需求的具體建議，並直接參與地方建設。

為更廣泛邀請民眾參與，內政部透露，國土管理署預計於今年底辦理第二梯次提案活動，近期也將與公益團體研議相關宣傳策略，密切與學校溝通期能將人本交通的概念向下扎根，以鼓勵學子積極參與提案，增加提案族群的多樣性，讓國人享有平整、順暢及安全的通行環境。