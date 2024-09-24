見上銬淚崩！蔡壁如曾問「京華城有無跟人家拿」　柯文哲秒回沒有

▲前民眾黨立委、台中市政府市政顧問蔡壁如 。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率弊案，遭裁定羈押禁見並移送台北看守所，上銬步出北院畫面引發熱議。前民眾黨立委、現任台中市政顧問蔡壁如提及，自己看到畫面時眼淚不停流下，後來乾脆不再看電視新聞，否則每次看到都感到內心刺痛，並回憶自己8月曾問柯文哲「京華城你有沒有跟人家拿？」柯立刻說「不要污辱我，絕對沒有」。

蔡壁如24日接受網路節目《中午來開匯》訪問，談到柯文哲的生活作風及廉潔，蔡壁如強調，柯文哲是一個生活簡樸、對物質慾望不高的人，且柯在台大醫院工作時，騎著一輛價值250元的二手腳踏車上下班，這足以反映出他對物質的低要求。

蔡壁如舉例，柯文哲在醫院作風嚴謹，曾有家屬試圖送禮表達感謝，但柯始終拒絕收受，對任何涉及利益的行為都極為警覺；有次台大醫院進行葉克膜檢討會，廠商為了表示支持，為醫護人員準備了便當與飲料，當柯看到便當上貼有廠商標籤時，立刻表現強烈不滿，認為這可能會引發外界對醫護人員接受廠商利益的質疑。

蔡壁如強調，柯文哲對於廉潔的堅持非常嚴格，即便是像便當這樣的小事，也不能有任何妥協，這展示柯文哲的道德底線和一貫廉潔作風，甚至連廠商提供的便當都不願接受，任何來自廠商的利益都應避免，即使是再小的事也不能妥協。

在談到柯文哲被銬手銬並在媒體上反覆播出的畫面時，蔡壁如情緒激動地說，她看到這一幕時眼淚不停流下，因為深知柯是一個對自我要求非常嚴謹的人，看到被如此對待，讓人感到心酸和痛苦，後來乾脆不再看電視相關報導，每次看到畫面都感到內心刺痛。

蔡壁如提到，柯文哲被無保請回後，不久又被再度羈押，這讓她對司法程序的公正性感到困惑，質疑為何第一位法官會無保請回，而第二位法官卻決定將柯文哲羈押禁見，社會對這種截然不同的判決結果會感到不理解，尤其是當沒有逃亡風險或串供可能的情況下，羈押禁見顯得不合常理。

此外，蔡壁如回憶今年8月18日與柯文哲的一次對話，當時柯文哲抱怨一些競選帳務問題時，蔡壁如打斷話題，並開玩笑地踢了柯文哲一腳問說「京華城你有沒有跟人家拿？」而當柯被問及此事後，立刻回應「不要污辱我，絕對沒有。」這讓蔡壁如相信柯文哲在京華城案中並無不法行為。