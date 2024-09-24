柯涉北士科比京華城更誇張？　黃瀞瑩斥含沙射影：有何證據質疑圖利

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲除了捲入京華城案外，還深陷北士科爭議，台北市議會北士科專案調查小組日前定稿，認定柯市府「政策搖擺，招標放水」，而《鏡週刊》24日更直指柯文哲涉北士科案，比圖利京華城更誇張。對此，調查小組成員、民眾黨台北市議員黃瀞瑩痛批，是根據什麼證據質疑圖利，含沙射影的背後政治目的為何？

針對《鏡週刊》今報導稱「比圖利京華城更誇張，揭柯文哲涉北士科案5大疑點」等內容，黃瀞瑩中午透過錄影方式表示，數個月以來，台北市議會已經組成專案小組進行討論，並且將疑點跟疑慮一一釐清，也提出結案報告。

黃瀞瑩質疑，但週刊標題居然比結案報告更加誇張，「請問週刊到底是根據什麼樣證據質疑圖利呢？這樣含沙射影、含血噴人標題下法，背後政治目的為何？究竟是笨還是壞？」

台北市議會北士科專案調查小組成員，包括民進黨簡舒培、林亮君、林延鳳；國民黨詹為元、陳炳甫、林杏兒、張斯綱，以及民眾黨黃瀞瑩、新黨侯漢廷，並由張斯綱擔任小組召集人。歷經多次會議後，調查小組20日將調查報告結論定稿，認定柯市府推動此案「政策搖擺，招標放水」，此結論將提至議會大會討論，倘若通過則送往監院、檢廉調查。

被問到怎麼看北士科案似乎比京華城圖利更嚴重，據週刊稱T17、T18是柯文哲親簽，且從原本生技醫療產業放寬到不限類別，最終由新光投標且免付投資計劃書？張斯綱今天上午在立院受訪時回應，這確實是調查小組報告結論，認為北士科計畫一改再改，從當初的智慧醫療園區，變成一般性都市計畫，就像原本想做高標準、可帶領國內產業進步的園區，結果變成一般商辦。

不過，張斯綱也說，該地為什麼是由新光得標，且後來沒有投資計劃書，「坦白說以目前文件，我們是查不出中間有無關聯性在哪，所以我們也會把報告給檢調、監察院，中間有無一些『貓膩』、利益連結，坦白說我們不是檢調，沒能力去辦案」。