藍白程委會擋預算案　綠委抓到：有人不敢跟黨意走

▲立法院程序委員會，民進黨團抗議藍白惡意杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院24日中午舉行程序委員會，會中審議中央總預算案，但在藍白聯手下，最終以17人出席、9人贊成、7人反對、1人棄權擋下。民進黨立委林楚茵表示，選擇棄權的，就是國民黨立委羅廷瑋，即使議事人員提醒也沒有舉手反對，不跟黨意走，恐怕是心裡清楚，台中需要建設經費。

民眾黨團總召黃國昌今早就透露，已與國民黨團達成共識，痛批行政院藐視國會，無視原住民禁伐補償、農民公糧收購等權益保障，因此將於今天中午程序委員會全數擋下總預算案。

而稍早程序委員會中，國民黨團書記長林思銘便提案總預算案暫緩列案，主持會議的民進黨立委沈發惠一聽到後便苦笑，並脫口說出「史無前例」，也喊話現場立委，大家是在程序委員會決定案子能不能進入審查，過去總預算案都在院會被退回，現在是連排議程都不排進去，其實可以把它排入議程，在院會把它退回，這是照程序來，但在程序委員會就退回，真的是史無前例。不過最終仍被藍白擋下。

林楚茵指出，明年的政府總預算案被封殺在程序委員會，言下之意，2025年度國家所有社會福利、地方建設、國防預算等，全部沒有成功送到立法院會，完全無法審查就被全部退回，這是何等荒謬，也是史上第一次。

不過，林楚茵發現，現場也有人不敢跟著黨意走，羅廷瑋便未舉手，不敢大聲反對的理由是什麼？恐怕是因為他心裡清楚知道「台中要蓋捷運」、「台中需要建設經費」，所以不敢舉手，不然就是扯現任市長盧秀燕後腿。