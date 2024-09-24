洪健益曝2017年朱亞虎手寫信　蔡壁如懷疑「偷北市府公文」

▲前民眾黨立委、台中市政府市政顧問蔡壁如 。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，民進黨台北市議員洪健益日前爆，民眾黨前立委、現台中市市政顧問蔡壁如是「京華城隱藏版人物」，並曝光2017年前台北市兵役局長朱亞虎給蔡壁如的手寫信。蔡壁如24日痛批，為什麼洪手上會有台北市政府的便簽？懷疑對方是否偷了北市府的公文。

蔡壁如24日接受網路節目《中午來開匯》訪問，針對京華城容積獎勵爭議，蔡壁如說明，在前台北市長郝龍斌任內，京華城容積率被核定為392%，然而2016年監察院發函認為392%不合理，建議調整至560%，當時她身為市長室主任，與柯文哲每天晨會處理此事，都發局在報告中表示程序上未完全走完，調整為560%應是合理，此過程一直持續到2018年，最終完成容積率提升。

面對近期洪健益的質疑，蔡壁如提及，洪搞混時空背景，認為這些指控是在「亂兜髒水」，將早期事件與後來的決策混為一談，並且提出不相關指控，質疑對方手上為什麼會有台北市政府的便簽？儘管自己不想回應洪的指控，但也說如果認真起來，可能會提法律訴訟，懷疑是否「偷了台北市政府的公文」，洪健益應該詢問其他相關人士，而不是亂作文章。

蔡壁如指出，2017年京華城案與當前檢調偵查的案件並無直接關聯，但洪健益卻選擇打「迷糊仗」，意圖混淆事實，檢調系統應依法調查柯文哲案，而不該讓外界持續討論案情，這可能會影響公眾對案件的看法。