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4大學短報缺額「校長恐挨罰150萬」　教育部：最快本周公布懲處

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲四所大學違規短報招生缺額，懲處結果最快本周出爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學首度爆發4所大學短報招生缺額，事發至今超過1個月。教育部高教司長廖高賢今（24日）表示，違規後屬於行政裁罰，依規定要讓當事人（校長）陳述意見，上周已發文給4位校長，最快本周結果就會出爐，將依私校法第80條第一項第一款懲處。換言之，校長最高將被處以150萬罰鍰，並扣減大學相關經費與名額。

大學分發入學今年首度爆發文大、佛光、真理、大葉等4所大學短報招生缺額離譜狀況。事發後，真理大學校長陳奇銘、佛光大學校長何卓飛下台負責，現僅剩文大校長王子奇、大葉大學校長方文昌尚未請辭下台。

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事件爆發後，教育部曾表示，將依情節輕重扣減大學補助經費和私校獎補助款，嚴懲相關人員。教育部長鄭英耀也曾提及，文大與大葉是初犯、情節相對比較輕微，會從寬處理；而真理、佛光大學不是第一次短報缺額，情節相對嚴重，教育部會給予比較大的懲處。

由於事件至今超過1個月，外界相當關心懲處何時出爐。剛接任高教司司長的廖高賢今天表示，這次事件屬於行政裁罰，依規定要讓當事人（校長）陳述意見，上周教育部已經發文給4位校長，在校長接到公文後，一周內就會有結果，所以最快本周結果就會出爐，最慢則是下周，將根據私校法第80條第一項第一款進行懲處。

根據私校法第80條第1項第1款，「學校法人董事長、董事、監察人、私立學校校長、主辦及經辦相關業務之人員，執行職務時，若學校辦理各項公開招生，有違反招生相關法規或其他影響招生事務公平，可處行為人30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改善為止」；換言之，屬於累犯的真理與佛光大學校長，最高將被處150萬元罰鍰，4校也會被扣減相關經費與名額。

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