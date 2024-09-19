35校新型專班「最慘僅招生1成」　教育部：國際生來不及考華語

▲新型專班秋季班招生不如預期，教育部坦言，主因是國際生來不及準備華語。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為招收優秀國際生來台，教育部推動「新型專班」，第一年共35校參與，卻傳出招生不如預期。教育部今（19日）指出，主因是國際生要到台灣上課，華語要通過A2等級，導致不少外籍生來不及準備，在提供2年免學雜費、每月至少1萬津貼的誘因下，相信明年春季班招生會提升。

為招收優秀國際生來台就讀及留用台灣，教育部與國發會攜手推動「新型專班」，鎖定越南、菲律賓等東南亞國家為主。獲選來台學生，最多有2年學雜費全免，企業還提供每月至少1萬元津貼，但畢業後需留台工作2年。

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根據教育部統計，今年共有35校大專校院參與「新型專班」，預計開設123班，招生2301位學生。但首度上路的專班，現卻傳出各校招生狀況兩樣情，有的學校滿招，有的僅招到1成。

像是崑山科大開設七班，其中「先進製造國際產業碩士專班」不僅滿招，報名人數更達招生名額的5倍；台鋼科大原預計開設10班、招收360名學生，但最後只有錄取30多名學生，僅開成2班，等於僅招到當初1成。校方坦言，學生的語言能力是一大問題，不容易在短時間內取得華語文檢定認證。

教育部技職司長楊玉惠今天表示，新型專班是113學年度首度開班，教育部要求外籍生得到台灣上課，故要通過華語文能力檢定門檻，國際生準備華語能力時間比較短，也造成很多外籍生來不及準備華語能力，這是秋季班招生狀況不如預期的主因。

新型專班分為秋季班與春季班，楊玉惠說明，今年秋季班並沒有限制大學可招收哪些對象，從大三、學士畢業到碩博士班都有，但整體看來，仍然以招收碩博士班學生居多，總計超過300人，主因是碩博士班都使用英語授課，不受華語能力門檻限制，但這些國際生1年後華語能力仍然要達到A2等級。

儘管今年秋季班招生雖不如預期，但楊玉惠認為，外籍生知道台灣提供「新型專班」這麼好的計畫，可以提供助學金與生活津貼，包括最多2年學雜費全免，企業還會提供每月至少1萬元津貼，加上學生已經有時間準備華語能力檢定，預計明年春季班招生狀況會比秋季班提升。