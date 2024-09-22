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全教總籲Google善後「改名之亂」　喊話教育部助學校打團訟　

▲▼▲宜蘭文化國中及南安國中及等7校Google地圖校名被惡作劇改名。（合成圖／擷取自《Google》）

▲宜蘭文化國中及南安國中等學校在Google地圖校名被惡作劇改名。（合成圖／擷取自《Google》）

記者楊惠琪／台北報導

近日全台多所學校在Google Maps的顯示名稱，遭有心人士惡作劇竄改，掀起一陣學校改名之亂。全國教師工會總聯合會今晚發表聲明，呼籲Google應盡速處理本次風波，並立即建立避免這類惡改資料的機制，同時也建議教育部協助受害學校向Google提起侵權團體訴訟。

從9月15日開始，Google Maps上掀起一波竄改校名風潮。不少學校在Google地名被變更，有的國中小被改成「高級監獄」、「監獄國民小學」，或者仿造漫畫改為「北門咒術高專學校」，還有取名諧音改為「蟲蝕高工」，甚至是負面的「低能高中」等校名。

全教總表示，近期接獲許多學校和教師陳情，多所學校遭到惡意改名，學校為了維護校譽只能先求自保，除了發出聲明報警備案外，學校資訊人員也連夜加班向Google提出修正程序，但仍有多間學校未改回，在模仿效應下，改名之亂有越演越烈之勢，已造成各級學校困擾，甚至也蔓延到香港學校，凸顯網路服務提供者未盡善良管理人責任，Google有必要回應此問題。

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全教總指出，身為教育主管機關的教育部，對此次改名風波態度消極，僅要求學校自行處理，讓學校在第三方平台的放任下，不斷遭受網路改名攻擊，教育部的表現無法成為學校後盾。

全教總提出三大主張，建議遭受改名攻擊學校，立即保全遭惡意不當亂改資料證據；並要求Google公司善盡管理人責任，立即更新正確資訊；而教育部主管全國教育事務，應協助受害學校向Google提起侵權團體訴訟。

全教總也嚴正敬告Google公司，惡意更名的網路侵權行為，Google身為網路平台服務提供者，在被害校方提出抗議時，已有相當理由足認屬侵害名譽之行為，平台業者亦有不作為侵權責任。（參最高法院109年度台上字第1015號民事判決）

全教總呼籲Google，除應盡速處理本次風波外，亦應立即建立避免這類惡改資料的機制，並建議教育部協助受害學校向侵權行為提起團體訴訟，儘快平息風波，讓學校回歸正常校務運作。
 

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關鍵字：

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