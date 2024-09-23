展現品德實踐力　立人、西門實小獲教育部品德教育特色學校肯定

▲台南市2024年由立人國小及西門實驗小學兩所學校，以校為本位的品德教育特色課程，榮獲教育部品德教育特色學校肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

打造友善校園，深化品德教育，台南市2024年由立人國小及西門實驗小學兩所學校，以校為本位的品德教育特色課程，榮獲教育部品德教育特色學校肯定。

台南市從2020年起開始推動品德教育領航學校計畫後，年年皆有學校順利獲獎，至2024年已累計19所學校獲獎，顯見品德教育扎根校園，已有成效。

黃偉哲市長表示，因應社群媒體的快速發展，學生面對的信息來源日益多樣化，這使得他們在資訊運用與錯誤判斷上，面臨更多挑戰，而價值的判斷來自於品德的形塑，突顯品德教育的重要性，感謝師長們讓品德教育可以繼續在學校扎根，不僅有助於學生知識的增長，還能顯著提升處事態度與判斷能力，對於營造友善校園安全維護更是至關重要。

教育局長鄭新輝表示，品德培養非教條式的教學，而是需要從生活中各種情境進行品德的機會教育，可以是輕鬆、活潑與生活化的過程，但也是一個長時間且循序漸進的累積，不可能一蹴可幾。教育局積極推動「品德教育領航計畫」，從教師增能至學生閱讀，藉由教師工作坊、浪浪語錄創意圖卡設計、結合布可星球的閱讀計畫和多樣性的班級經營策略分享，融合學校發展具有特色的校訂品德教育，透過具體行動引導學生成為品德價值的實踐者。

教育局指出，本次榮獲教育部特色學校殊榮的兩所學校，在品德教育方面各具特色。立人國小以6E教學法及十大策略為基礎，將品德教育融入校本課程，培養學生對生命教育的素養，透過教師社群共備合作，發展出符應學生多元生活情境的品德課程，並結合家長、社區及策略聯盟學校，以資源整合，共好共享方式，將品德教育推廣至家庭教育和社會教育。

西門實驗小學則持續推動雙語品德教育，並將七個好習慣（包括以終為始、要事第一、主動積極等）融入日常生活中。呂翠玲校長表示，面對未來挑戰，應該讓學生成為品德的實踐者，積極應對價值的辯證與生活挑戰，並要求教師在進修研習中學習如何教授品德，塑造一個有益於品德培養的環境。

教育局表示，除了2所全國特色學校外，還有二溪國小、漚汪國小、東區勝利國小、賢北國小、宅港國小、玉山國小、紀安國小、果毅國小、南新國中、將軍國中、港明高中及慈濟高中等12校獲得市級獎項肯定，未來將持續鼓勵學校制定具有地方特色的品德教育方案，實踐、體驗與反思策略，進一步讓品德教育更加深化推廣。