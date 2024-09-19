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教師解聘辦法惹議　全教總批教育部：以勘誤「偷渡」修法

▲全教總今舉行記者會批評教育部，僅用一紙函文「偷渡」修法。（圖／全教總提供）

▲全教總今舉行記者會批評教育部，僅用一紙函文「偷渡」修法。（圖／全教總提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今指出，教育部新修正的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」已於今年4月發布，但教育部日前卻以函文通知相關主管機關部分條文「勘誤」內容，刪除同涉霸凌案的「校長」由校事會議調查的文字內容，如此重大的異動，未依行政程序法修正，竟以勘誤偷渡修法，有明顯的行政疏失。

全教總今舉行記者會指出，教育部在教師解聘辦法的修正程序中，先是倉促修法，面對諸多爭議，仍急於上路，事後卻又勘誤偷渡修法，批評教育部未遵守行政程序法規定辦理法規命令的修正，有明顯的行政疏失。

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全教總檢視教育部3項條文的「勘誤」內容，除了第 9 條項次誤植、第62條第2項缺漏一個「日」字，第58條的「勘誤」內容，更變更校園霸凌事件行為人涉及複數身分時的調查程序，已是程序事項變更，以「勘誤」方式處理明顯不符法制程序。

全教總理事長侯俊良說明，檢視教師解聘辦法修正，從草案到發布，教育部揭露的第58條新增條文以及修法說明文字，一直都是明定校園霸凌事件行為人同時包括高級中等以下學校校長、教職員工及學生時，適用此辦法的調查程序，如今教育部僅用一份函文勘誤，就將「校長」刪除，也就是校長不在校事會議調查之列，如此重大的異動，竟然不是依照行政程序法的規定辦理，而直接以勘誤了事。

侯俊良指出，教師解聘辦法修正，涉及高級中等以下學校處理疑似不適任教師應被規範的程序規定，影響層面甚廣，全教總之前就已一再針對調查員全部外聘、調查小組組成等爭議提出質疑與建言，但教育部仍執意倉促上路，現在竟發生條文誤謬、疏漏情事，更凸顯教育部倉促修法，有明顯的行政疏失。

全教總要求，教育部按規定踐行法規命令修正程序，應再度檢視前已發布修正的教師解聘辦法，在教育現場是否仍有窒礙難行或有偏頗之處，應併同辦理辦法再修正。

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