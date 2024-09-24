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放射師人才外流！公會籲「健檢中心開放CT、MRI」：民眾免跑醫院

記者張乃文／台北報導

進入醫院，許多人第一眼見到穿白袍的人，可能都會認為是醫師，但實際上為一個患者治療，需要的專業人士遍及各領域。像是健檢或是出車禍等，就需要照X光，此時服務的第一線人員是放射師。中華民國醫事放射師公會全國聯合會理事長杜俊元說，放射師需要處理的工作繁雜，人才外流的情形日益嚴重，若要留下人力，開放CT、MRI等特定儀器，民眾到一般健檢中心可使用，不僅達到醫療分級，也提供放射師更多元的工作選擇。

大家聽到放射師，第一個聯想到的就是「照X光」，但不僅僅是拍一兩張片子，他們的工作內容事實上頗為繁雜。杜俊元接受《ETtoday新聞雲》記者專訪指出，在疫情期間，放射師要協助大量的病患照胸部X光，或是重大醫療疾病，需要使用磁振造影(MRI)或電腦斷層(CT)。像是出車禍後，站在第一線的不只是醫師、護理師，放射師也會一起在前線服務。

▲▼放射師公會理事長杜俊元專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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▲放射師公會理事長杜俊元專訪。（圖／記者湯興漢攝）

杜俊元提到，即便放射師承擔的業務份量不亞於其他醫事人員，「但津貼或獎勵金是最少的」。他表示，執業環境也造就不少放射師離開業界，以目前統計資料來看，執登人數7千多名，其中有近3千至4千人是未執業。而投入職場後，大約工作5年，會有3成的人轉職。

既然薪資屬於後段班，連帶影響學子未來投入這項產業的意願，而醫療缺工讓民眾最有感的是關床。杜俊元說，可是放射師負責的檢驗業務，對大眾而言雖不會快速而直接的受到影響，長期來看，卻可能只是要排一個電腦斷層或MRI，需要等待的時間變得更長，民眾也會感受不佳。

另外，截至113年9月13日的統計，醫事放射師執業年齡以31至50歲為大宗，但杜俊元也說，若短期內無法補足臨床人力，加上高齡化、少子化社會，難以招募新血，導致堆疊性效應，從醫學中心到區域、地區醫院都招不到人，成為惡性循環。

對於轉職追蹤，杜俊元分析，發現原因除了工作、薪資環境對放射師的不友善外，有一部分更是被挖角至國外，最多的是新加坡，除了待遇佳，也提供許多進修機會，導致人才外流；甚至有些人會到香港，就是希望使用台灣培養的人才。

要想留下人力，杜俊元提出，現行放射師畢業考上執照者，幾乎都是留在醫院工作，按照台灣法規，特定儀器需在醫院使用，因此大部分的放射師都離不開醫院。但若想達到分級醫療，他建議，以香港為例，許多影像中心是在一般大樓設置，民眾去做相關檢查後，再將影像帶去醫院，請放射科醫師判讀。

▲▼照CT、MRI。（圖／中華民國醫事放射師公會全國聯合會提供）

▲CT、MRI是由放射師進行。（圖／中華民國醫事放射師公會全國聯合會提供）

▲▼照CT、MRI。（圖／中華民國醫事放射師公會全國聯合會提供）

杜俊元說，如此一來，放射師的工作機會也增加，不會受限於只能在醫院做。對民眾來說，以一般常規、由醫師開立處方箋需在醫院檢查的項目，就可在醫院進行；但若是個人想花錢進行自費健檢，現行情況來說，他們就是用著同樣的資源。他認為，若分流，想做健檢項目者和一般看診分開進行，其實也能減少醫院負擔，並降低臨床放射師的負荷。

「如果有好的儀器設備、好的醫療品質，為什麼不可以有更多元化的選擇？」杜俊元提到，在醫院非健診使用X光、CT及MRI的比例為8、9成，若還要進行健診相關業務，等於還要再抽出一部分人力執行。他指出，很多配套措施都可以再討論，因為自費健檢不影響健保，在外面進行自費檢查後，再到醫院看診，這也互不影響，因此這部分應有討論空間。

▲▼放射師公會理事長杜俊元專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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