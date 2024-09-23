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駭客盜「病患裸照」po暗網！美醫院拒付1.6億贖金　13萬患者受害

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲美國賓州一間醫院的網路遭駭客入侵造成病患個資流入暗網。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國賓州一間醫院的網路遭駭客入侵，有13.4萬人的醫療數據外洩，其中600名患者進行檢查時所拍攝的裸體照外流，當時駭客要求醫院支付500萬美元（約台幣1.6億元）以上贖金，但院方不予理會，駭客便將所有患者的照片po上暗網。受害的病患得知此事後，集體控告醫院求償，最後以6500萬美元（約台幣21億元）達成和解。

綜合外媒報導，位於賓州的醫療系統Lehigh Valley Health Network（LVHN）遭俄羅斯勒索軟體組織BlackCat入侵，竊走遭過13.4萬人的醫療數據，包含在院內進行檢查時所拍攝的裸體照。駭客向LVHN勒索500萬美元以上的贖金，但最終院方拒絕支付，駭客遂將所有照片放到暗網上。

受害者就資料外洩事件向LVHN提告，官司進行超過1年後，LVHN同意支付6500萬美元的賠償金與患者和解。原告律師霍華德（Patrick Howard）表示，LVHN這次的和解方案可能是美國集體訴訟中，每位原告所獲賠償金額最大的案例。

霍華德指出，所有原告將獲得至少50美元（約台幣1625元）的賠償，而乳房、生殖器照片外洩的受害者將獲得7至8萬美元（約台幣224萬至256萬元）的賠償，診斷資訊被洩露的受害者也將額外獲1000美元（約台幣3.2萬元）的賠償金。

LVHN在聲明中指出，醫院遭受駭客攻擊後，他們就立刻開始調查並通知執法部門，後續也告知了受影響的患者，「BlackCat要求支付贖金，但LVHN拒絕付錢給這個犯罪集團，病患、醫生和員工的隱私是我們的首要任務之一，我們會繼續加強防禦措施，以防止未來的事件。」

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關鍵字：

醫院個資裸照駭客勒索賓州北美要聞

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