醫院如末日！低頭看BB Call「眼球噴飛」炸斷手　病患哭喊：看不見

▲ 貝魯特的醫院裡有許多失去眼睛、斷手的患者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（BB Call）及無線電對講機連環爆，至今造成32人死亡及逾3千人受傷，首都貝魯特的醫院裡到處都是被炸到失去眼睛和斷手的傷者，因為他們當時正在看BB Call，急診室慘況有如世界末日。

《衛報》報導，17日的BB Call爆炸剛發生時只有零星消息，先在貝魯特傳出，接著是南部城市泰爾和貝卡谷地，很快就登上各大新聞版面，全國各地都出現四肢殘缺、滿臉鮮血的傷者畫面，直到當晚深夜救護車警笛聲不絕於耳。衛生部長阿比亞德（Firas Abiad）呼籲所有衛生工作者回到工作崗位，國安部隊要求公民避免上街，方便救護車運送患者。

22歲商人阿里（Ali）在醫院外等待受傷的友人時受訪回憶，事發時他和朋友在市場裡，雖然沒聽見爆炸聲，但很快就親眼目睹爆炸後果，「我看見一個男人努力保住他的臉，他的臉完全炸開，眼睛從骨頭裡噴出來，血也流出來」，他起初以為發生恐怖攻擊，「人們嚇得開始把手機丟掉地上，以為手機會爆炸」。

直到事發數小時後，仍不斷有傷者被送進醫院。貝魯特主要醫院之一里茲克（Rizk）醫院有數十個家庭在急診室外，焦急等待親友消息。一名婦女苦盼不得家人下落，無助地癱倒在地，嚎啕大哭。還有救護車整整開了2個小時，才在里茲克醫院找到空的床位。

▲▼ 醫院外人滿為患，民眾焦急等待親友消息。（圖／達志影像／美聯社）

急診室醫護人員目睹末日般的場景，年輕男女、孩童不斷湧入。貝魯特Hotel Dieu de France醫院一名麻醉醫師匿名受訪說明，得知發生爆炸時他人在家裡，趕緊回醫院幫忙時，到處都有病人哭喊，「我看不見了！」

醫師描述，這起爆炸造成的傷勢和他們過往所見都不一樣，患者主要是眼睛和手受傷，因為爆炸當下他們正在看BB Call。該院另一名醫師也表示，「從來沒遇過這麼頻繁的的眼部緊急事件，同時把2000人變成身障」。

貝魯特一間醫院眼科醫師瓦拉科（Elias Warrak）向BBC表示，他的病人裡至少有60%失去至少一隻眼睛，其中多數人失去至少一隻手，「這可能是我職業生涯最糟的一天，我相信傷亡人數和破壞規模很龐大」，「不幸的是我們沒能救回很多人的眼睛，而且不只是眼睛，除了臉部損傷之外，有些人連大腦也受損」。

人權觀察組織（Human Rights Watch）17日表示，這起攻擊可能違反國際人道主義法，因其將呼叫器當成詭雷，「使用一種無法得知其確切位置的爆炸裝置，將是非法的無差別攻擊」，將平民置於危險之中。