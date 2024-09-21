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廣西民營醫院招聘「籃球專長生」惹議　醫院解釋：老闆喜歡打籃球

▲廣西桂林興安縣興安界首骨傷醫院被質疑「蘿蔔坑招聘」。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲廣西桂林興安縣興安界首骨傷醫院被質疑「蘿蔔坑招聘」。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣西桂林興安縣興安界首骨傷醫院近日貼出一則招聘啟示，需要籃球特長生，要求有代表學校參加過西南賽區CUBA-級聯賽的主力隊員或西南賽區CUBA三級聯賽獲得前三的主力隊員。消息一出，不少網友質疑是「蘿蔔坑」招聘，引起外界熱議。

▲廣西桂林興安縣興安界首骨傷醫院被質疑「蘿蔔坑招聘」。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，面對外界質疑，醫院工作人員回應稱，「該院是民營醫院，招聘屬實。招聘是真的，因為老闆喜歡打籃球，已經招了2個進來了，也有專業限制的。招聘進來是上班的，偶爾去打比賽。」

據了解，大陸官方為了防止企業聘用員工時，以特定的條件限制應聘者的資格，避免「關係戶」成功應聘，違反市場規則，因此，大陸中央組織部、人力資源社會保障部在2024年9月印發通知，要求企業不得設立年齡，性別、歧視性或指向性條件，也就是避免「一個蘿蔔一個坑」的「蘿蔔坑招聘」。

然而，這間醫院以「籃球專長」為由招聘，而且是在學期間必須打過較高等級的賽事，被外界認為與本業無太大關聯性，質疑是「蘿蔔坑招聘」的典型例子。

對於「籃球專長」入職後需到哪間科室工作，醫院工作人員稱，不知具體情況，可咨詢人力資源部。至於該院人事科則是沒有人出面回應此事。

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