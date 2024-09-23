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華郵：真主黨呼叫器連環爆　疑以色列提前進行「紅色按鈕」計畫

▲▼ BB Call連環爆過後，黎巴嫩醫院外人滿為患，民眾焦急等待親友消息。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩呼叫器連環爆過後，醫院外人滿為患，民眾焦急等待親友消息。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

黎巴嫩真主黨人所用呼叫器集體爆炸，外界指向這是以色列布局已久、名為「紅色按鈕」的縝密諜報破壞；疑被以方用做掩護的空殼公司，事發迄今非但尚無法查明，還愈顯神秘。

據黎巴嫩衛生部表示，發生於9月17日的呼叫器集體爆炸造成至少12死、2800多傷，傷亡者不乏平民和兒童；18日第二波含無線對講機在內多種電子產品連環爆則造成至少25死、450傷。以色列雖於20日對貝魯特郊區大舉空襲，但在呼叫器等連環爆炸後，卻並未對黎巴嫩進行大規模軍事入侵。

華盛頓郵報指出，一名前以色列情報官員表示，「紅色按鈕」（red button）是多年滲透真主黨通訊、後勤和採購流程的諜報工作集大成。以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）和相關單位早已詳細了解真主黨的需求、如何找空殼公司及該找哪些牽線人。

▲▼黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器和對講機在17日和18日接連齊爆，造成至少37人死亡，約3000人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩真主黨成員所使用的呼叫器和對講機在17日和18日接連爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

軍情圈稱這類襲擊通常是後續全面軍事行動的預先鋪墊。但以色列大費周章還犧牲如此精密布局，卻沒對真主黨開戰，令外界摸不透。目前專家推測，可能是以色列擔心這宗將呼叫器改裝成微型炸彈的密謀即將東窗事發，被迫提前下手。

以色列退役准將、現擔任華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）研究員的奧里昂（Assaf Orion）直言，如果這場呼叫器齊爆只是當作一種嚇阻而不是為進攻做鋪墊，無疑浪費珍貴籌碼。

奧里昂說：「這張牌現在打出來了。若後續不展開進攻，用掉這張完美開局的王牌值得嗎？」如今真主黨人已警覺以色列能滲透供應鏈乃至在裝置動手腳。

這宗「當代木馬屠城記」，目前呼叫器的貨源、在哪動的手腳都還待查明。美國和西方安全官員研判，於呼叫器內安裝炸藥是在以色列進行，因在境外作業有暴露或發生意外風險，但尚須事證來支撐。

捲入這次黎巴嫩呼叫器爆炸的台灣金阿波羅公司（Gold Apollo）事發後表示，金阿波羅與在匈牙利的BAC CONSULTING KFT公司（BAC）是長期貼牌授權及區域代理合作關係，他們授權BAC在特定區域內使用金阿波羅品牌商標銷售，但產品設計與製造均由BAC公司負責。這次事件機種AR924屬BAC生產、銷售。

華郵引述台灣當局文件指出，金阿波羅最後一次向匈牙利出貨呼叫器是2022年，整年僅出口254只；調查人員查出的另一份商業合約顯示，BAC每賣一只呼叫器，金阿波羅就能賺得15美元。

然而匈牙利政府也在事發後出面澄清，稱BAC在匈牙利境內沒有製造或營運據點，涉及爆炸事件的裝置從未進過匈牙利。

▲▼ 據信製造爆炸BB Call的匈牙利公司BAC Consulting KFT註冊地址外觀。（圖／路透）

▲匈牙利公司BAC Consulting KFT註冊地址外觀。（圖／路透）

匈牙利媒體Telex於爆炸事件後披露，BAC執行長巴索尼–艾齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）接觸一家名為Norta Global Ltd的保加利亞公司，儘管表面上是BAC與台灣金阿波羅有簽約，但Norta Global Ltd才是真正經手呼叫器生意者。

保加利亞國家安全局（DANS）19日發布聲明，稱並無呼叫器這類貨品出口的海關紀錄。

華郵指出，BAC公司的網頁在17日的爆炸事件後已無法進入。匈牙利國安官員透露，匈國調查單位研判BAC就是一個空殼公司，以色列用於瞞天過海向真主黨供貨呼叫器，只是還不清楚BAC執行長有無參與以色列的計畫或知情。

保加利亞方面的紀錄顯示，Norta Global公司的經營者是39歲、出生於印度的挪威男子荷塞（Rinson Jose）。據荷塞在奧斯陸所簽的開業文件，他是2022年4月開設Norta Global，從事「技術專案管理」，他先前在挪威還開一家名為Nortalink的科技公司。

Norta Global的會計師達斯卡洛夫（Dimitar Daskalov）不願回答公司是否與以色列有牽連，頻說一切以國安單位的聲明為準。

華郵查出荷塞在以色列商業網站Founders Nation上留有簡介，羅列多個過去或現在有所接洽的單位與機構，赫見官方合作夥伴裡有以色列國防軍（IDF）。

Founders Nation共同創辦人佛蘭克林（Guy Franklin）表示，從沒聽過荷塞此人與Norta Global公司。

荷塞未回覆華郵致電與簡訊，荷塞在奧斯陸的友人巴斯卡蘭（Bibin Bhaskaran）說他與荷塞的哥哥都聯繫不上荷塞。

華郵從美國這端的記錄發現，荷塞17日到達波士頓，到20日時都沒有離境記錄，他此行是為參加一場科技大會。但由軟體公司HubSpot贊助的大會主辦單位告訴華郵，荷塞沒來領出席人員證，也沒參加任何一場分項研討會。華郵找遍科技大會網頁所列的30間合作旅館，也都找不到荷塞。（譯者：陳亦偉）

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