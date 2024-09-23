快訊／金阿波羅呼叫器爆炸疑雲未解！士檢今再傳2名證人

記者黃宥寧／台北報導

新進度！黎巴嫩真主黨成員所使用呼叫器爆炸事件釀多人死傷，引發國際間高度關注，產品製造商金阿波羅公司因此被推上國際輿論的風口浪尖，董事長許清光及助BAC在台辦事處承租共享辦公室的吳姓女子上周以證人身分被傳喚請回。今（23）日國安站再傳喚2名新證人，預計傍晚抵士檢複訊。

黎巴嫩17日傳出「BB call」（型號 AP924）大規模爆炸，死亡人數增至12人、約2800名傷者，從殘骸上驚人發現台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）規格貼紙，這也讓董事長許清光第一時間澄清「是收商標錢授權給BAC公司製造」，雙方約定售出1台呼叫器，將分潤15美元（約台幣478元）給金阿波羅。

由於這起呼叫器爆炸案涉及中東戰事，士林地檢署火速剪報分案，由國安專組主任檢察官周姿君指揮調查局國安站偵辦，19日以證人身分請許清光、吳姓女業務Teresa前往國安站說明，並在2人同意下搜索4處，帶回相關文件，複訊後2人均請回。

士林地檢署20日晚間發布新聞表示，全案正由主任檢察官持續就目前調查所得資料深入研析及查證中，後續將儘速釐清相關疑義，並適時對外說明，請民眾放心；此外，本案迄未發現有外界所疑國人是否涉及爆炸恐攻具體情事，也籲請大家不用過度臆測，地檢署與相關單位仍將全力以赴查明原委，以確保國家、人民安全。