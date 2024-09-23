柯文哲弊案救謝國樑？罷免燒不熱　朱立倫：賴清德別再鬥了

▲朱立倫出席基隆市婦女會113年度工作研習會，與謝國樑同台。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

距離基隆市長謝國樑罷免案投票剩下20天，國民黨內參民調顯示，不同意罷免支持度已大幅領先同意罷免支持度，政壇解讀，與民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，讓罷樑熱度遞減有關。國民黨主席朱立倫今（23日）受訪時喊話，台灣需要的是和（合），不是鬥，總統賴清德不要再鬥了。

朱立倫今日赴基隆參加基隆市婦女會，再度同台謝國樑。朱立倫表示，全國民眾都在看，這是一個「善樑」對「惡罷」的選戰，大家當然都挺善良，如果基隆有「惡罷」，那在全台灣都會有「惡罷」；且謝國樑是為基隆守護市產，大家已經認清，是前任政府讓基隆市產流失，謝國樑只是找回市產，這還經過法院認證，就沒有任何理由來罷免謝國樑。

謝國樑也表示，最近民進黨和相關團體都加緊火力在攻擊他們，所以他們這邊也要繼續努力，要盡全力催出不同意罷免票，因為這場選舉不只關係到基隆，也跟後年的選舉非常相關。他很感謝朱立倫和很多長官，正在幫他們籌畫選前之夜，他們期待累積人氣將不同意罷免票催出來。

另就基隆前市長林右昌任內發包動工的基隆轉運站，啟用2個月過去，就有內部員工出面爆料，包商疑似財務出狀況，轉運站啟用至今，員工都沒有領到薪水。謝國樑對此回應，該轉運站為基隆重要的轉運要點，如果停止運作會影響大量通勤族，基隆市政府今天早上已緊急開會因應，若包商倒閉，市府要如何接管因應，他也要求交通處盡快跟包商釐清狀況，如果包商真的做不下去，市府要即早因應。

謝國樑強調，是非黑白大家都看得很清楚，他從今年4月就不斷告訴大家，這個包商有問題、缺乏經驗，很可惜，民進黨不斷幫這些企業護航，現在問題已慢慢浮上檯面，他們會積極處理好大家的問題，希望不要開天窗。

朱立倫在一旁也補充，相信林右昌看得很清楚，從大日公司到最近的轉運站包商，造成基隆市民的市產問題和權益傷害，如果按照民進黨標準，這早就不知道該被罷免多少次了，現在希望謝國樑認真解決這些過去的爛攤子。

