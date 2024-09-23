施景中稱柯文哲拒心電圖測BNT心肌炎　張啓楷翻2021年貼文：你失憶？

▲民眾黨立委張啓楷。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，台大醫生施景中日前回憶新冠疫情時，外界流傳打BNT會引起心肌炎，所以台大想出讓學生施打前、後各做心電圖的方案，卻被柯文哲冷回「關我什麼事」。民眾黨立委張啓楷23日強調，相關新聞都還找得到，當時是指揮中心指揮官陳時中不認同，施景中2021年發文跟進，如今卻說是柯不做，「你失憶了嗎？」

民眾黨團23日上午舉行「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答」記者會，針對施景中稱疫情期間要讓青少年做心電圖，向柯文哲爭取預算卻遭打槍「關我什麼事」等問題，張啓楷回應，相關的新聞都還搜尋的到，該醫師發文已經嚴重扭曲事實、顛倒黑白，更可怕的是民進黨立委王定宇繼續加油添醋，當造謠共犯。

張啓楷提及，回顧疫情期間，因為有家長擔心青少年打BNT疫苗會引發心肌炎或有心包膜炎疑慮，當時擔任台北市長的柯文哲就主張施打疫苗前可做心電圖檢查，一方面讓家長安心，一方面要可以藉此讓台灣建立公衛資料。

▲民眾黨立委陳昭姿、黃國昌、林國成、張啓楷。（圖／記者屠惠剛攝）

張啓楷稱，但當時指揮中心指揮官陳時中明確表達不認同，從新聞報導可見，當時陳時中回應「沒有國家這樣做，國內專家也不是很認同」，而該醫師也立刻發文跟進陳時中，如今卻反過來造謠說是柯文哲不願意做，「這是要把柯文哲把死裡打嗎？」

張啓楷還原道，當時台北市政府與台大醫院合作，找4所男生比較多的學校做了5800多位檢測，當時就是因為有醫生建議柯文哲，而柯認為很好，就馬上指揮衛生局與教育局合作，所以柯文哲完全沒有拒絕，「五千多個學生都是證人，怎麼可以這樣扭曲事實？你在改變歷史嗎？」

張啓楷直言，請民眾可以做查證，避免被認知作戰，並拿出施景中2021年質疑柯文哲主張先做心電圖的貼文，現在卻反過頭說柯文哲不做，「你是失憶了嗎？」對於這樣的指鹿為馬感到震撼與難過，呼籲不管是施景中或王定宇都要趕快更正，不要繼續再造謠了，把台灣的良善找回來。

陳時中今也在臉書指出，當時他在疫情記者會上，被媒體詢問到這題，因為還沒有看到相關計畫，所以只能以客觀事實回應媒體，沒有在其他國家看過、國內專家不是很認同，研究者應該把想法和意義講得更清楚。

但陳時中強調，當新聞露出後，指揮中心收到台大醫院醫師來訊、北市來函說明該研究案內容後，就立即回復同意台大醫院及台北市執行此案。