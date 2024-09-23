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退總預算綠喊釋憲　許宇甄嗆卓榮泰：賴清德教你違法不編列嗎？

▲▼許宇甄 提案加嚴連署門檻 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院新會期20日開議，藍白陣營挾席次優勢，將明年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會，讓民進黨團總召柯建銘揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（23日）說，行政院未編列原民禁伐補償經費及公糧收購經費，根本是帶頭違法，「教歹囡仔大細」，應該向全民道歉，並且立即改正錯誤。

許宇甄表示，查閱114年度中央政府總預算，原住民族委員會未足額編列原民禁伐補償經費，原民禁伐補償提案在內政委員會審查時，委員們就已經提醒相關經費要編足，而且民進黨委員還有人要加碼到每公頃8萬，最後決議以6萬當作基礎送朝野協商，但民進黨團不願意簽署協商結論，最後以表決方式通過6萬元版本，完成立法程序，民進黨原住民立委還在議場內慶祝舉牌，現在未編足相關預算，除了打臉自家委員，也在告訴全國，賴清德就是要欺負原住民，不然還能怎麼樣？

許宇甄質疑，原民禁伐補償法案通過後，行政院未提出覆議，總統也已公告三讀條文，行政院本應依法編列該預算，但卻不依法行政，請問卓榮泰院長，違法不編列預算是賴清德總統教你的嗎？立法院為了照顧農民，決議公糧收購價格由26元提高至31元，但農業部一樣置若罔聞，一毛未編，行政院、農業部置農民權益不顧，是賴清德總統指使的嗎？如此傲慢偏執的政府，在野黨集體退回114年度總預算，要求行政院重議，剛好而已。

許宇甄指出，政府行政行為應遵循公正、公開與民主之程序，並確保依法行政之原則，以保障人民權益，這是《行政程序法》開宗明義所說，《行政程序法》第4條寫得更清楚，「行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。」今日行政院未編列原民禁伐補償經費及公糧收購經費，根本是帶頭違法，「教歹囡仔大細」，應該向全民道歉，並且立即改正錯誤。

許宇甄強調，114年度總預算浮濫編列的問題頗大，審查時立法委員可以依職權提出刪減，唯獨無法提案增加，為了原住民和農民權益，在野黨只能退回總預算要求行政院重議，若行政院想要節省時間，可以透過朝野協商溝通找尋第二種方法，但該編列的預算一定要編列，請卓院長今晚睡覺時將枕頭墊高一點好好想一想，不要一錯再錯，朝野和諧取代對抗，才是全民之福。

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