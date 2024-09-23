以軍曝「將對黎巴嫩展開地面行動」　參謀長：已做好充分準備

▲軍方人士稱，以色列軍隊準備北侵建立緩衝區。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

以色列國防軍（IDF）參謀總長哈列維（Herzi Halevi）於22日表示，軍方已準備好應對接下來與真主黨的對抗，並計劃在「未來幾天」內採取行動。軍方人士透露，以色列準備對黎巴嫩展開地面行動。

綜合外電報導，哈列維指出，「我們（以色列）已做好充分準備，並將在未來幾天內，以高品質的方式進行下一步行動。」他警告真主黨，若不接受以色列公民能夠安全返回其北部家園，將會面臨更多打擊。

此外，他提到，以色列對真主黨菁英部隊「拉德萬部隊」（Radwan Force）的攻擊，向中東地區任何威脅以色列公民的勢力傳達了一個明確的信息。

《經濟學人》引述以色列軍方人士指出，以色列正準備對黎巴嫩展開地面行動，以便在兩國邊境以北建立一個軍事緩衝區。一名參與準備工作的預備役軍官指出，地面行動計畫已制定完成，只是尚未有足夠力量執行該計畫。

此外，以色列軍事與政治高層似乎出現內部分歧，一部分人希望盡快升級局勢，建議利用黎巴嫩真主黨此刻內部的混亂；另一部人人則希望採取更謹慎的方式迫使真主黨讓步。

以色列空軍20日對黎巴嫩貝魯特南部郊區一棟9層高的公寓樓進行空襲，造成至少45人喪生，當中包括16名真主黨成員，包含「拉德萬部隊」指揮官易阿基爾（Ibrahim Aqil）及高級指揮官韋赫貝（Ahmad Wehbe）。