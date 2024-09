黎巴嫩射100枚火箭彈！以軍發動新空襲　納坦雅胡延後訪美坐鎮

▲以色列遭黎巴嫩攻擊,已知3人受傷。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列與黎巴嫩22日持續跨境激烈交火,以色列戰機對黎巴嫩南部發動近1年來最猛烈轟炸,攻擊黎巴嫩真主黨290個目標,包括數千個火箭發射器,真主黨則是聲稱對以色列北部軍事目標展開火箭彈攻擊。以軍稱22日凌晨有超過100枚火箭彈從黎巴嫩朝以色列方向發射,總理納坦雅胡已延後前往美國紐約的行程。

伊朗支持的黎巴嫩真主黨22日表示,已向以色列北部城市海法軍事工業綜合設施發射火箭彈,作為呼叫器(俗稱BB Call)與對講機爆炸事件的初步回應,有對拉馬特大衛空軍基地(Ramat David Airbase)發動攻擊。

▲以色列警報響了整夜,多枚火箭彈從黎巴嫩、伊拉克朝以色列的方向發射。(圖/路透)

路透指出,真主黨對拉馬特大衛空軍基地發動的火箭彈攻勢,是自敵對衝突爆發以來,真主黨宣稱對以色列發動的最深入襲擊行動。拉馬特大衛空軍基地的位置距離以黎邊境約50公里。

以色列警報響徹整夜,多枚火箭彈從黎巴嫩、伊拉克朝以色列的方向發射,大多數被以色列防空系統攔截,但有部分落在以色列北部城市海法(Haifa)附近。以色列部分建築物被直接命中或被墜落殘骸波及,車輛起火,已知海法附近有3人受傷,以色列已宣布關閉北部多地、占領區戈蘭高地的學校停課,發布集會限制措施。

MDA says it is treating three people who were lightly wounded as a result of rocket impacts in the Krayot and Lower Galilee.



Several others were treated for acute anxiety or falling over while running to shelters.



Footage shows one of the rocket impact sites in Kiryat Bialik. pic.twitter.com/MXy2CObapv