黎巴嫩射100枚火箭彈！以軍發動新空襲　納坦雅胡延後訪美坐鎮

▲以色列遭黎巴嫩攻擊，已知3人受傷。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
以色列與黎巴嫩22日持續跨境激烈交火，以色列戰機對黎巴嫩南部發動近1年來最猛烈轟炸，攻擊黎巴嫩真主黨290個目標，包括數千個火箭發射器，真主黨則是聲稱對以色列北部軍事目標展開火箭彈攻擊。以軍稱22日凌晨有超過100枚火箭彈從黎巴嫩朝以色列方向發射，總理納坦雅胡已延後前往美國紐約的行程。
伊朗支持的黎巴嫩真主黨22日表示，已向以色列北部城市海法軍事工業綜合設施發射火箭彈，作為呼叫器（俗稱BB Call）與對講機爆炸事件的初步回應，有對拉馬特大衛空軍基地（Ramat David Airbase）發動攻擊。
▲以色列警報響了整夜，多枚火箭彈從黎巴嫩、伊拉克朝以色列的方向發射。（圖／路透）
路透指出，真主黨對拉馬特大衛空軍基地發動的火箭彈攻勢，是自敵對衝突爆發以來，真主黨宣稱對以色列發動的最深入襲擊行動。拉馬特大衛空軍基地的位置距離以黎邊境約50公里。
以色列警報響徹整夜，多枚火箭彈從黎巴嫩、伊拉克朝以色列的方向發射，大多數被以色列防空系統攔截，但有部分落在以色列北部城市海法（Haifa）附近。以色列部分建築物被直接命中或被墜落殘骸波及，車輛起火，已知海法附近有3人受傷，以色列已宣布關閉北部多地、占領區戈蘭高地的學校停課，發布集會限制措施。
MDA says it is treating three people who were lightly wounded as a result of rocket impacts in the Krayot and Lower Galilee.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 22, 2024
Several others were treated for acute anxiety or falling over while running to shelters.
Footage shows one of the rocket impact sites in Kiryat Bialik. pic.twitter.com/MXy2CObapv
以色列時報指出，以軍正對黎巴嫩境內的真主黨目標展開新一輪攻擊行動，將於稍後公布細節。以色列軍方聲明提及，在過去數小時，以軍擊落真主黨朝以色列平民區發射的空中威脅及火箭彈，防空系統進入高度戒備狀態。
另據CNN，由於以黎邊境衝突不斷升溫，以色列總理納坦雅胡已延後前往紐約參加聯合國大會的行程，先前已從周二改至周三，但目前計畫延至周五才會啟程。
美聯社指出，據信各方都不想開戰，近期數周，以色列把注意力從加薩走廊轉移至黎巴嫩，誓言要讓邊境地區恢復平靜，以便讓以色列公民返回家園。不過真主黨表示，只有在加薩停火的情況下才會停止攻勢，但美國、埃及、卡達主導的談判一再陷入僵局，如今停火似乎越來越難實現。
▼以軍表示，在過去數小時這段期間，擊落真主黨朝以色列平民區發射的空中威脅及火箭彈。（圖／路透）
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