總預算被退回綠盼再溝通　禁伐補償是否釋憲尊重政院研議

▲民進黨立法院黨團輿情回應。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

因不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，藍白上周五聯手退回總預算案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，主要仍是希望協商來解決，而行政部門也會以溝通、對話做為第一優先，至於是否要提釋憲，吳說，編預算是行政權，民進黨團將尊重行政部門的研議。

吳思瑤指出，藍白退回總預算是無差別攻擊，假照顧原住民之名，行傷害全民之實，在野黨想要對抗民進黨，也不該拿國家開刀，對執政黨而言，現在最重要的是趕快朝野協商，民進黨團已經發函給韓國瑜院長，不放棄溝通，行政部門也會啟動全面的說明、對話。

至於是否要提釋憲？吳思瑤說，這個原住民族禁伐補償的補償金，從上個會期單一個修法就加碼加倍，所以整個禁法補償的預算來到52億，佔了原民會一年總預算的4成2，單一項補償經費已經嚴重排擠了原住民的所有的政策預算，如果扣除原民會的法定預算支出的話，原民會很可能因此只剩下10％左右可支配的照顧福祉的相關預算，這個條例本身在合理性就大有問題，嚴重的傷害政府要擴大照顧更多元原住民族的預算使用，而在適法性，也違反了憲法第70條，跟大法官相關的解釋，更違反了立法院自己通過的財政紀律法，在上個會期民進黨團已經大聲呼籲。

吳思瑤表示，非常遺憾的，藍白仍強行通過這樣的肉桶法案，當然後續有很多救濟的手段可以進行，但是眼前最重要的還是溝通，其他救濟手段會尊重、支持行政部門的研議。

民進黨團副書記長洪申翰則表示，在預算個案上有意見，就要動員多數把所有總預算退回，那絕對不會有審到預算那天，這樣總預算的審議要怎麼進行？藍白的行為是綁架、毀滅式的，這樣為反而反，不是理性監督，有意見就應進到委員會討論，但現在用退回的方式，讓大家沒辦法具體監督，反而讓國家被耽擱，阻礙國家往前走。