未收到卓榮泰總預算拜會通知　藍黨團酸：別又把球踢給大法官

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院新會期20日開議，藍白陣營挾席次優勢，將明年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會，行政院長卓榮泰稱遺憾，擬親自拜會在野黨團說明。國民黨團書記長林思銘今（23日）受訪表示，目前還沒收到通知，並喊話民進黨團總召柯建銘，別抬出「司法權」報復在野黨，尤其將憲法法庭視為綠營救援部隊，動輒喊聲請釋憲，傷害憲法法庭的神聖性。

林思銘說，這件事屬於立法部門與行政部門對預算的爭議，就由兩院進行政黨協商，請政院針對在野黨的質疑做出善意回應就能解決，民進黨若再將球踢給大法官，大法官無法解決立法、行政部門的政治議題，否則，大法官恐怕也會覺得很煩。

林思銘也說，到目前為止，國民黨還沒有收到綠營願意協商的通知，並也強調協商之門正在為卓榮泰而開。至於民進黨動輒揚言請憲法法庭釋憲，是否會影響未來在野黨審查大法官候選人的態度？林思銘直言，政治議題、尤其行政立法部門的爭議，就由兩院進行協商，別把球丟給司法權，想以司法做為工具，或者要大法官做出解釋，「大法官不是執政黨或民進黨的救援部隊，司法歸司法、行政歸行政，立法歸立法」，立法議題就由立法部門與行政部門協商。

林思銘強調，不論是NCC、大法官、考試委員人事同意權，國民黨都會針對被提名人是否專業、品德操守是否適格，對民意尊重的程度，都會嚴格檢視，尤其是否有特定黨派色彩，在野黨一定會嚴加審查，「如果顏色非常清楚、向綠營靠攏」，國民黨不會審查通過，而目前八位大法官被提名人中，只有一人符合專業、中立、品格的條件，其他都不符合這些要件，甚至違背主流民意，對於具爭議、黨派色彩濃厚、不具專業的大法官，在野黨都不會同意通過審查。