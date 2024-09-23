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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱知所進退

▲▼民眾黨團 召開 如何維持司法獨立 保障人權準大法官 請回答 記者會 陳昭姿 黃國昌 林國成 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳昭姿、黃國昌、林國成。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

衛福部長邱泰源21日爆料，總統賴清德「致電罵環境部長彭啓明」沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，使外界批評賴是「太上行政院長」且黨內互打，賴隨即取消22日原訂與邱一同出席的活動，邱則為用詞不當致歉。民眾黨團總召黃國昌23日酸說，民眾黨團在520前就預先警告邱泰源是否適任，現在看是行政院長卓榮泰要自己處理，還是要邱泰源知所進退。

民眾黨團23日上午舉行「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答」記者會，針對邱泰源自爆賴清德有致電痛罵彭啟明，邱昨為此致歉？黃國昌回應，5月20日之前，民眾黨團就有負責任提出示警、預先警告邱泰源到底適不適任衛福部長一事，結果不曉得是賴清德或卓榮泰，仍執意要任命邱泰源當衛福部長。

黃國昌指出，「我們當初所提出的質疑跟懷疑，現在完全都成真！搞得這麼難看，現在看是卓榮泰要自己好好處理，還是要邱泰源知所進退，就交由卓榮泰跟台灣社會做清楚說明。」又或者邱泰源是賴清德人馬，所以卓榮泰也叫不動？如果是這個狀況的話，恐怕就要由賴清德自己說明。

立委陳昭姿說，邱泰源也有可能是失言，因為醫院是個高密集技術跟人力作業的地方，碳排問題確實佔率滿高的，所有醫療界目前正在努力應對這問題，過程中當然要合作，「但我們也沒有想到，邱泰源就把這責任推給環境部長（彭啓明）」。

陳昭姿提及，雖然大家都知道邱長久希望承擔此職位，但衛福部是一個非常複雜或困難部門，從生到死、從早上起床到晚上睡覺，沒有一件事情跟衛福部不相關，所以希望有企圖心的人要做好準備，「在我質詢的經驗過程中，很多時候發現邱泰源完全沒掌握問題，很多質詢無法清楚回覆，我希望他在專業上努力，甚至希望不要參加太多外面活動，好好把專業做好」。

▲▼民眾黨團 召開 如何維持司法獨立 保障人權準大法官 請回答 記者會 陳昭姿 黃國昌 林國成 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

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