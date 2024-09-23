黃國昌控綠2008也曾提案退回總預算　吳思瑤轟去脈絡化：別想帶風向

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨團總召黃國昌質疑總統賴清德2008年擔任民進黨團幹事長也曾提案退回執政黨預算。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，這是去脈絡化的錯誤解讀，當年是金融風暴，民進黨團也讓行政部門完成總預算報告後，付委時請行政部門重新審酌，「黃國昌不要再帶風向」。

吳思瑤說明，民進黨團當年主張要在總預算裡頭針對全球金融風暴有更好的調節，馬政府因沒斟酌到，還虛編經濟成長率5％，這會連帶影響稅課收入，而民進黨團是讓總預算經過協商，由行政院院長率領部會首長完成總預算報告之際，在付委時請行政部門重新審酌，這是合理正當的對於預算的監督，最終沒有退回，何況當時民進黨團只有27席，怎麼可以退回總預算。

吳思瑤表示，立法院第一次退回總預算，是在2018年，當時是由親民黨提出，那是因為823水患，希望要提升治水預算，但立法院很快啟動朝野協商，最終化解困境，進入審查程序，這跟如今的藍白完全不能類比。

吳思瑤說，藍白現在是在一次贏了表決、輸了民心，為了特定族群對預算不滿，這是無差別攻擊，適法性、合理性有問題，也有違憲之虞，但綠營仍優先以強化溝通協調為主，後續救濟管道都會研議，是否釋憲則尊重支持行政院。