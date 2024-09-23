撞死東海女大生！客運司機喊「穿深色衣」沒注意到　過失致死移送

▲台中巨業客運施姓駕駛左轉撞死東海女大生，被依照過失致死罪移送中檢。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市中山路、綠川東街口22日晚間發生嚴重車禍！2名東海大學女大生經過路口時，遭轉彎的巨業客運305號公車撞上，釀成一死一傷的慘劇。肇事司機向警方表示，當時天色昏暗，加上兩名女大生都穿著深色上衣才會沒注意到，被依照過失致死罪移送法辦。

據了解，巨業客運65歲施姓司機22日晚間9時許，駕駛305號公車延中區綠川東街行駛，行經知名景點宮原眼科前方路段（中山路口）準備左轉往台中車站方向，卻撞上走在斑馬線上東海大學21歲法律系王姓女大生、20歲會計系林姓女大生。

▲台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

警消獲報到場處理，發現林女遭壓在客運前輪下，已無呼吸心跳，趕緊協助其脫困並送醫搶救，但人仍因傷勢過重，不幸宣告不治。至於王女則是全身多處擦挫傷、意識清醒。

警方針對肇事的施姓司機進行酒測，其酒精濃度為0，而施男向警方供稱，事發當時天色昏暗，加上兩名女大生都穿著深色上衣，才會沒有注意到。警方依照過失致死罪嫌將施男移送台中地檢署偵辦。

▲搶救畫面曝光。（圖／民眾提供）