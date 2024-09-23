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汐止圍牆倒塌畫面曝！裂縫噴出水流…下秒牆倒「滾滾泥浪湧出」

記者張君豪、莊智勝／新北報導

受到熱帶低壓影響，22日入夜後全台各地下起強降雨，其中新北市汐止區雨勢相當驚人，基隆河水位一度達到紅色警戒線，轄內茄苳路120巷標準檢驗局附屬單位的圍牆還因不堪積水附和，當場應聲倒塌，驚悚過程全被監視器畫面拍下。

▲▼新北汐止大豪雨，圍牆不堪積水壓力倒塌畫面曝剛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲監視器拍下牆縫中有水流沖出。（圖／記者張君豪翻攝）

監視器畫面拍下，當時晚間6點06分，汐止區雨勢相當猛烈，茄苳路120巷內已出現積淹水，而這時一旁圍牆邊緣裂縫微張、突然有水竄出，接著圍牆就轟然倒下，牆內滿滿的泥浪瞬間湧出，巨大的水量當場淹沒路面，場面十分駭人。

▲▼新北汐止大豪雨，圍牆不堪積水壓力倒塌畫面曝剛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼新北汐止大豪雨，圍牆不堪積水壓力倒塌畫面曝剛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲整片圍牆轟然倒下，滾滾泥浪瞬間湧出。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，該處巷弄是茄苳路社會住宅「崇德好室」工地及標檢局所屬單位，昨夜因抽水系統爆管，導致內部積水無法及時排出，水位越積越高，最終壓力過大、推倒整面圍牆，所幸沒有人受傷。

民進黨籍新北市議員張錦豪也指出，後續公所已經調派抽水機前往配合抽水，全力降低積水高度；當地里長蘇宏杰則表示，該處圍牆早就有裂痕，長期列為待修項目，這次大雨因水管爆管導致水位上升，最終整片圍牆倒塌，波及多部機車，幸無人傷亡，但後續相關單位仍須與機車車主協商理賠事宜。

▼今早雨勢暫緩，相關單位已派員搶修，現場仍可見斷牆痕跡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼新北汐止大豪雨，圍牆不堪積水壓力倒塌畫面曝剛。（圖／記者張君豪翻攝）

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